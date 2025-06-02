Компания Samsung выпустила предупреждение для пользователей Galaxy в Великобритании с просьбой включить функции защиты от кражи

В понедельник Samsung призвала пользователей совместимых устройств Galaxy активировать и обновить последние функции защиты от кражи. Сообщение от южнокорейского технологического гиганта поступило в тот момент, когда Министерство внутренних дел Великобритании начало новую общенациональную акцию по борьбе с участившимися случаями кражи смартфонов в стране. Британское подразделение компании подчеркнуло, что оно разослало предупреждение о безопасности более чем 40 миллионам владельцев учетных записей Samsung в Великобритании через каналы связи с клиентами и платформу Samsung Members.

На странице отдела новостей в Великобритании компания Samsung заявила, что продолжит информационную кампанию на своей площадке Piccadilly Lights с помощью наружной рекламы на станциях метро и вокзалах в центре Лондона, а в остальных регионах — с помощью каналов онлайн-видео (OLV), подключенного телевидения (CTV) и вещательного видео по запросу (BVOD).

Samsung подчеркнула, что в обновлении One UI 7 она обновила существующие функции защиты от кражи и добавила новые. Среди новых функций — пакет Anti-Robbery, включающий в себя Identity Check и Security Delay. Ранее эти функции были доступны только для серии Galaxy S25, но теперь они распространяются на серии Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 и Z Flip 5. Другие устройства получат эти функции позже в этом году.

Существующий и обновленный пакет Theft Protection включает в себя три функции:

Theft Detection Lock использует машинное обучение для обнаружения резких движений, связанных с кражей, например, выхватывания, и мгновенно блокирует экран.

Offline Device Lock автоматически блокирует экран, если устройство отключено от сети на длительный период

Remote Lock позволяет удаленно заблокировать устройство, используя номер телефона и пройдя быструю процедуру верификации.

В обновлении One UI 7 компания Samsung выпустила новые функции Anti-Robbery. Первая — Identity Check, которая просит пользователей выполнить биометрическую аутентификацию при любых изменениях важных настроек безопасности, когда они находятся в незнакомом месте. Вторая функция — Security Delay, которая добавляет часовую задержку при попытке сброса биометрических данных, чтобы не позволить грабителям завладеть устройством. Цель этой функции — дать пользователям время заблокировать украденный телефон от подключенного устройства до того, как произойдет несанкционированный доступ.







