Microsoft расширяет возможности блокнота (Notepad) в Windows 11, превращая его в полноценный инструмент для генерации текста с помощью искусственного интеллекта.
В последнем обновлении блокнота версии 11.2504.46.0 для участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev появилась функция Write. Она позволяет пользователям создавать текст на основе заданных инструкций, используя ИИ, основанный на ChatGPT или собственной модели Microsoft.
Для активации функции Write можно:
- Открыть меню Copilot и выбрать данную функцию.
- Использовать сочетание клавиш Ctrl + Q для вызова диалогового окна ИИ.
После ввода запроса ИИ сгенерирует текст, который можно вставить в документ. По умолчанию создаются короткие фрагменты текста, но при необходимости можно запросить более длинный ответ.
Помимо генерации нового текста, блокнот теперь поддерживает функцию Rewrite, которая позволяет:
- Изменять длину текста (короткий, средний, длинный).
- Регулировать тональность (официальный, неформальный, профессиональный).
- Преобразовывать формат текста (например, в список, маркетинговый стиль, поэзию).
Эти функции доступны через контекстное меню при правом клике на выделенном тексте.
Для использования ИИ-функций в блокноте необходимо войти в учетную запись Microsoft и иметь подписку Microsoft 365 (от $99 в год или $12.99 в месяц).
Функции ИИ работают на основе системы кредитов, аналогично другим ИИ-инструментам в Windows 11.