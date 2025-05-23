Новая функция Write, доступная в предварительной версии, позволяет генерировать и изменять текст с помощью искусственного интеллекта.

Microsoft расширяет возможности блокнота (Notepad) в Windows 11, превращая его в полноценный инструмент для генерации текста с помощью искусственного интеллекта.

В последнем обновлении блокнота версии 11.2504.46.0 для участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev появилась функция Write. Она позволяет пользователям создавать текст на основе заданных инструкций, используя ИИ, основанный на ChatGPT или собственной модели Microsoft.

Для активации функции Write можно:

Открыть меню Copilot и выбрать данную функцию.

Использовать сочетание клавиш Ctrl + Q для вызова диалогового окна ИИ.

После ввода запроса ИИ сгенерирует текст, который можно вставить в документ. По умолчанию создаются короткие фрагменты текста, но при необходимости можно запросить более длинный ответ.

Помимо генерации нового текста, блокнот теперь поддерживает функцию Rewrite, которая позволяет:

Изменять длину текста (короткий, средний, длинный).

Регулировать тональность (официальный, неформальный, профессиональный).

Преобразовывать формат текста (например, в список, маркетинговый стиль, поэзию).

Эти функции доступны через контекстное меню при правом клике на выделенном тексте.

Для использования ИИ-функций в блокноте необходимо войти в учетную запись Microsoft и иметь подписку Microsoft 365 (от $99 в год или $12.99 в месяц).

Функции ИИ работают на основе системы кредитов, аналогично другим ИИ-инструментам в Windows 11.