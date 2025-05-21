Проект Starline теперь называется Beam и появится в офисах в конце этого года.

Изображение: Google

На своей презентации I/O компания Google сделала множество важных анонсов, и среди них особо выделялся тот, что она переосмысливает будущее видеозвонков с помощью новой платформы под названием Beam - версии нового поколения, основанной на искусственном интеллекте, которая раньше называлась Project Starline.

Если это название звучит знакомо, то это потому, что Google впервые представила Project Starline в 2021 году как «волшебное окно», позволяющее разговаривать с кем-то в ультрареалистичном 3D. Никаких странных очков, никакой гарнитуры - только вы и экран, который позволял собеседнику чувствовать себя так, будто он находится рядом с вами. Теперь эта технология вернулась и стала еще более совершенной, чем раньше.

На ключевой презентации этого года генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что Beam появится у избранных пользователей в конце этого года. О ценах пока ничего не известно, но можно с уверенностью сказать, что это будет недешево.

Эта технология оснащена по последнему слову техники: шесть камер, снимающих вас с разных ракурсов, дисплей со световым полем, благодаря которому все выглядит в формате 3D, искусственный интеллект, работающий в режиме реального времени, чтобы сделать вас и собеседника как можно более реалистичными, и все это при 60 кадрах в секунду.

Система использует специальную платформу на базе Chrome OS и в значительной степени опирается на Google Cloud. ИИ выполняет всю тяжелую работу, смешивая данные с камер, отслеживая движения головы и создавая максимально реалистичные ощущения.

Google тесно сотрудничает с HP, чтобы воплотить в жизнь первые устройства Beam, и с другими известными партнерами, такими как Zoom. Такие компании, как Salesforce, Deloitte и Duolingo, уже подписались на установку устройств Beam в своих офисах.