В Windows 11 обновлённый инструмент "Ножницы" (Snipping Tool) теперь позволяет обрезать записанные видео прямо перед сохранением.

В Windows 11 встроенный инструмент "Ножницы" (Snipping Tool) получил обновление: теперь он позволяет обрезать записанные видеоролики перед сохранением. После захвата экрана с помощью сочетания клавиш Win + Shift + R, на панели предварительного просмотра появится кнопка "Обрезать". Нажав на неё, вы сможете выбрать нужный фрагмент записи с помощью ползунка. Это базовая функция обрезки, позволяющая сохранить только нужную часть видео.

Однако инструмент не поддерживает множественную обрезку или разделение видео на несколько частей. Для более продвинутого редактирования, такого как добавление эффектов, субтитров или управление звуком, рекомендуется использовать приложение Clipchamp.

Кроме того, "Ножницы" теперь поддерживают функцию OCR (оптическое распознавание символов), позволяя извлекать текст из изображений и даже распознавать таблицы для последующего копирования в Excel. Эта функция доступна напрямую в приложении и через меню, вызываемое сочетанием клавиш Win + Shift + S.

Обновление поставляется через Microsoft Store и уже доступно для всех пользователей Windows 11, без необходимости участвовать в программе Windows Insider.



