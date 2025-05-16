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Vlad_37
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
После обновления KB5058379, компьютеры с Windows 10 просят ввод ключа восстановления BitLocker и вызывают синие экраны BSOD

Обновление Windows 10 KB5058379 вызывает проблемы у некоторых пользователей: после установки компьютеры загружаются в режим восстановления Windows и требуют ввода ключа восстановления BitLocker. В некоторых случаях также возникают синие экраны смерти (BSOD).

Обычно BitLocker Recovery запускается только при изменениях в аппаратном обеспечении или настройках BIOS. Однако после установки KB5058379, распространяемого через «Центр обновления Windows», у пользователей автоматически появляется запрос на ввод ключа восстановления BitLocker.

KB5058379 — обязательное обновление безопасности, распространяемое для всех пользователей, включая корпоративных клиентов. На момент публикации статьи Microsoft не признала наличие новых проблем, хотя многочисленные сообщения пользователей свидетельствуют об обратном.

Проблемы с запуском BitLocker Recovery после установки KB5058379 обсуждаются на различных платформах, включая Reddit, где пользователи сообщают о подобных ситуациях, а также о возникновении синих экранов смерти.

Рекомендуется перед установкой обновления убедиться, что у вас есть доступ к ключу восстановления BitLocker. Если после установки KB5058379 ваш компьютер требует ввода ключа, возможным решением является отключение функции Intel TXT (Trusted Execution) в BIOS/UEFI, что может позволить завершить установку обновления без дальнейших сбоев.


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#bsod #bitlocker recovery #windows 10 kb5058379
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