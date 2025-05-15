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Vlad_37
Android 16 может сделать украденные телефоны бесполезными
В Android 16 будет улучшена защита от сброса настроек до заводских параметров, чтобы предотвратить использование украденных телефонов без учетных данных владельца.

За прошедшие годы компания Google добавила в Android несколько функций защиты от краж. К ним относятся автономный поиск телефона и автоматическая блокировка телефона при обнаружении непредвиденного перемещения. Также есть защита от заводского сброса (FRP) - функция безопасности, призванная сделать украденный телефон непригодным для использования без учетных данных владельца. Однако воры нашли хитроумные способы обойти эту функцию безопасности. В Android 16 Google планирует усовершенствовать функцию защиты от сброса настроек, чтобы закрыть все подобные лазейки.

Даже если воры обойдут мастер начальной настройки, ОС не позволит им войти в новый аккаунт Google или установить приложения. Кроме того, они не смогут отключить функцию защиты от сброса настроек из скрытого меню Developer Options. Разблокировать устройство можно будет только после того, как его владелец войдет в систему под своим аккаунтом Google или введет старый код блокировки экрана.

Как сообщил Мишаал Рахман для Android Authority, во время The Android Show: I/O Edition, компания еще больше усовершенствует FRP в Android 16. Она будет «ограничивать все функции устройств, сброшенных без разрешения владельца». Хотя Google не предоставила более подробной информации, скриншот, опубликованный во время презентации, проливает больше света на усовершенствования.

Android 16, похоже, будет отображать предупреждение и заставлять пользователей сбросить настройки к заводским, если они каким-то образом обойдут мастер настройки на украденном устройстве. По сути, компания будет блокировать все функции устройства до тех пор, пока пользователь не сбросит его и не введет предыдущие данные блокировки экрана или учетной записи Google. Такая реализация будет гораздо более строгой, чем текущая реализация в Android, где украденные устройства по-прежнему можно использовать для совершения телефонных звонков и других целей.

Судя по формулировкам Google во время анонса, это улучшение защиты от сброса настроек может не войти в первоначальный релиз Android 16 в июне этого года. Вполне возможно, что оно появится в первом выпуске QPR позже в этом году. В любом случае обновление защиты от сброса настроек будет приятным дополнением и сделает украденные устройства бесполезными для воров.

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#android 16 #новые функции android 16
Источник: androidpolice.com
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