Небольшие беспроводные устройства, такие как беспроводные гарнитуры, могут иметь более длительное время автономной работы благодаря новой функции, представленной в версии Bluetooth 6.1.

Bluetooth Special Interest Group (SIG) недавно анонсировала новейший стандарт Bluetooth 6.1, который призван защитить конфиденциальность пользователей при использовании устройств, поддерживающих протокол беспроводной связи. Новые устройства с поддержкой Bluetooth 6.1 могут появиться к 2026 году, и они смогут обеспечить повышенную энергоэффективность, благодаря новейшему стандарту.

В последнем анонсе спецификации Bluetooth 6.1 Core говорится о двух заметных изменениях в протоколе беспроводной связи. Первое изменение улучшит конфиденциальность устройств, подключенных с помощью Bluetooth 6.1, а второе - увеличит время автономной работы устройств, использующих этот протокол беспроводной связи.

Bluetooth 6 появился в прошлом году с поддержкой изменения MAC-адреса устройства для защиты конфиденциальности пользователя с использованием Resolvable Private Address (RPA). Это происходит с фиксированным 15-минутным интервалом, что может позволить злоумышленникам отслеживать пользователей, определяя случайный адрес по мере его генерации.

Чтобы решить эту проблему, в Bluetooth 6.1 добавлена поддержка случайных RPA. В результате RPA обновляется между 8 и 15 минутами, а его значение выбирается случайным образом. Это значительно усложняет задачу злоумышленника по отслеживанию Bluetooth-устройств, поскольку становится трудно предсказать, когда адрес устройства будет изменен случайным образом.

Эти рандомизированные запросы RPA будут обрабатываться чипом беспроводной связи (контроллером) в устройствах с поддержкой Bluetooth, вместо того чтобы полагаться на процессор. В результате небольшие устройства, такие как беспроводные гарнитуры, фитнес-трекеры, смарт-часы и портативные колонки, смогут обеспечить большее время автономной работы.

Возможно, пользователям придется подождать несколько месяцев, прежде чем появятся новые устройства с поддержкой Bluetooth 6.1. Между тем, Bluetooth SIG недавно объявила, что перешла на новый график выпуска продуктов раз в два года, что означает, что следующая версия Bluetooth должна появиться к концу 2025 года.







