Ожидается, что в серию Realme GT 7 войдут базовая модель Realme GT 7 и Realme GT 7T.

Серия Realme GT 7 будет представлена во всем мире 27 мая. В линейку войдут стандартный Realme GT 7 и Realme GT 7T. Компания уже представила дизайн обоих предстоящих вариантов. Теперь Realme сообщила, что в серию войдет аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Вполне вероятно, что мы увидим его только в базовом варианте Realme GT 7. Вариант Realme GT 7T, как ожидается, будет более доступным. Бренд утверждает, что этот показатель долгое время считался «недостижимым», поскольку большинство аккумуляторов емкостью 7000 мАч поддерживают быструю зарядку на 80 Вт или меньше.

Оба телефона будут представлены во всем мире на мероприятии в Париже 27 мая в 13:30 по восточному времени.

Базовый Realme GT 7 будет поставляться в цветовых вариантах IceSense Black и IceSense Blue. Телефон будет поддерживать технологию IceSense Graphene для теплопроводности и 360-градусного рассеивания тепла. Компания также представила модель Realme GT 7T в черном, синем и желтом цветах.

Китайская версия Realme GT 7 оснащена аккумулятором емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт. Эта версия также поставляется с процессором MediaTek Dimensity 9400+ SoC, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Full-HD+ с частотой 144 Гц, 50-мегапиксельной двойной задней камерой и 16-мегапиксельной камерой для селфи.