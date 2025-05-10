﻿Как сообщается, пограничная служба будет использовать технологию распознавания лиц, чтобы сопоставить фотографии всех путешественников с их паспортами или другими проездными документами.

Таможенная и пограничная служба (CBP) планирует фотографировать каждого человека, покидающего США на автомобиле, сообщил представитель ведомства изданию Wired. По словам представителя CBP, она начнет использовать технологию распознавания лиц на официальных пограничных переходах, чтобы сопоставлять лица всех выезжающих путешественников с их паспортами, визами или другими проездными документами, хотя сроки этого не называются.

«Хотя мы все еще работаем над тем, как мы будем работать с дорогами для выезжающих автомобилей, в конечном итоге мы расширим эту область», - сказала представитель CBP Джессика Тернер в интервью Wired. Это расширение нынешней практики ведомства, когда путешественников фотографируют при въезде в страну и сверяют эти фотографии со «всеми документально подтвержденными фотографиями, то есть паспортами, визами, грин-картами и прочим», которыми располагает ведомство.

CBP работает над способами отслеживания людей, покидающих США, уже более десяти лет. После двух лет лабораторных испытаний в 2016 году CBP начало собирать биометрические данные путешественников в аэропортах. В том году ведомство в сотрудничестве с Delta Air Lines фотографировало пассажиров, садящихся на рейс в Токио в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта.

С тех пор сбор биометрических данных путешественников расширился. В настоящее время CBP использует «биометрическую технологию сравнения лиц» для обработки путешественников, покидающих США, в 57 аэропортах, включая Хартсфилд-Джексон в Атланте, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт и Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке - одни из самых загруженных аэропортов в стране.

«Мы обнаружили, что распознавание лиц интуитивно понятно людям. Все знают, как стоять перед камерой и фотографироваться», - сказал Джон Вагнер, заместитель помощника комиссара Управления полевых операций CBP, в статье агентства, посвященной биометрическим технологиям CBP. «Не так обстоит дело со сканированием радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев. Каждый раз, когда путешественник делает это неправильно, кому-то приходится объяснять ему, как правильно это делать».

Сбор отпечатков пальцев пассажиров может быть менее интуитивным, чем их фотографирование, но CBP делает и это. Агенты, работающие в аэропортах по всей стране, используют портативное устройство Biometric Exit Mobile для снятия отпечатков пальцев у определенных путешественников перед посадкой на рейс. Затем эти отпечатки пальцев проверяются по базам данных правоохранительных органов.

Если задача CBP - оформлять людей на въезд в США, зачем отслеживать их на выезде? Wired отмечает, что биометрические базы данных могут быть использованы для контроля за самодепортацией. Осознав, что у Министерства внутренней безопасности (DHS) не хватает ресурсов для ареста, задержания и депортации каждого из примерно 11 миллионов иммигрантов, живущих в США без документов, президент Дональд Трамп поощряет иммигрантов, не имеющих документов, покидать США самостоятельно, предлагая людям 1000 долларов, если они покинут страну добровольно.

Однако CBP разрабатывало способы сбора фотографий, отпечатков пальцев и других биометрических данных путешественников задолго до вступления Трампа в должность. Агентство утверждает, что собирает эти данные для того, чтобы сверить биометрические данные людей с базами данных правоохранительных органов и таким образом гарантировать, что люди с криминальным прошлым будут выдворены из США.

В рекламной статье агентства, рассказывающей о его биометрических технологиях, приводится «история успеха» польской пары, которая имела «криминальное прошлое с несколькими личностями» и была поймана на выезде из США под вымышленными именами. С момента создания Министерства здравоохранения после терактов 11 сентября иммиграционная служба стирает границы между уголовным преследованием и национальной безопасностью. Каждый международный путешественник - потенциальный преступник или террорист, что оправдывает массовую слежку.