Компания Microsoft анонсировала новые функции для Windows 11

Вместе с новым Surface компания Microsoft представила ряд значительных обновлений для Windows 11, которые обещают изменить пользовательский опыт работы с операционной системой.

Среди новых функций, которые станут доступны участникам программы Windows Insider в ближайшие недели — полностью переработанное меню «Пуск», интегрированные функции искусственного интеллекта в «Проводнике» и существенные улучшения в «Блокноте», а также новые способы взаимодействия с Copilot.

Меню «Пуск» - одно из самых заметных изменений: Microsoft отказалась от двухстраничного дизайна и перешла к единому, прокручиваемому виду. Новый вид «Все приложения» автоматически упорядочивает приложения в зависимости от частоты использования, что позволяет быстрее получить доступ к любимым программам. Еще одним заметным дополнением является интеграция «Телефонного компаньона» непосредственно в меню «Пуск», что позволяет пользователям с большей легкостью просматривать и управлять состоянием подключенного устройства Android или iOS.

Функции искусственного интеллекта занимают основное место в новых обновлениях Windows 11. Проводник файлов получит функцию AI Actions (только для компьютеров Copilot+), которая позволит пользователям более глубоко взаимодействовать с файлами без необходимости их открывать. Например, пользователи смогут обобщать содержимое документа или редактировать изображения прямо из контекстного меню, щелкнув правой кнопкой мыши. Эта функция, аналогичная Click to Do, доступная на ПК Copilot+, призвана удержать пользователей в их собственном рабочем процессе.

Блокнот также получит значительные обновления, которые приблизят его к статусу более совершенного текстового редактора. Приложение получит возможность генерировать текст по подсказке, что поможет пользователям быстро создавать идеи или начинать черновики. Функция «Резюме» позволит сжать длинный контент до краткого обзора. Особенно интересно появление инструментов легкого форматирования, включая выделение жирным шрифтом и курсивом, поддержку списков и простых заголовков, что делает «Блокнот» более похожим на WordPad, разработка и поддержка которого были недавно прекращены.

Приложение Copilot для Windows предложит новые способы взаимодействия. Функция Copilot Vision позволит пользователям на ПК Copilot+ делиться любым окном браузера или приложения с ассистентом ИИ, который сможет анализировать, предлагать свои соображения или отвечать на вопросы, связанные с отображаемым контентом. Первоначально эта функция будет доступна пользователям в США. Для участников программы Windows Insider также будет доступна функция «Нажми, чтобы говорить», которая позволит пользователям активировать голосовой режим Copilot долгим нажатием специальной кнопки. Microsoft также объявила о введении (опциональной) возможности вызова Copilot фразой «Эй, Copilot!».

ПК Copilot+ также получат новые творческие функции в приложениях «Фотографии», Paint и Capture Tool, которые позволят обрабатывать освещение, создавать стикеры или автоматически обрезать скриншоты, сделанные в системе.