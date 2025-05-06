Одна из самых интересных новых функций Windows 11 — агент искусственного интеллекта Copilot+, интегрированный в приложение «Параметры»

Компания Microsoft анонсировала ряд новых функций для Windows 11, в основном направленных на интеграцию искусственного интеллекта в операционную систему. Компания из Редмонда расширяет возможности ПК с помощью Copilot+, упрощая взаимодействие с компьютером с помощью команд на обычном человеческом естественном языке.

Одна из самых примечательных новых функций — наличие агента искусственного интеллекта, интегрированного в приложение «Параметры» Windows 11. Новый инструмент позволяет пользователям выражать свои потребности или проблемы с помощью общих фраз, не зная точного расположения и названий параметров в системных меню.

ИИ-агент в «Параметрах» работает интуитивно: просто нажмите на поле поиска и опишите, что вы хотите изменить или с какой проблемой столкнулись. Нет необходимости использовать специальные или технические команды. Например, можно просто набрать «курсор мыши слишком маленький» и помощник сразу же покажет подходящее решение со ссылками на связанные настройки.

Навджок Вирк, CVP подразделения Windows Experiences, пояснил: «Агент использует искусственный интеллект на устройстве, чтобы понять ваши намерения и, с вашего разрешения, автоматизировать и выполнять задачи». Традиционный пользовательский интерфейс «Параметры» останется доступным для тех, кто предпочитает классический способ навигации.

Microsoft приняла ряд мер безопасности: например, когда ИИ предлагает внести изменения, отображается предупреждение «рекомендации сгенерированы ИИ и могут быть неверными». Это необходимая мера предосторожности, учитывая, что некоторые изменения в настройках могут иметь последствия для работы системы.

Первоначально функция будет доступна только участникам программы Windows Insider с компьютерами Copilot+, оснащенными процессорами Snapdragon, а позже будет распространена на устройства с процессорами Intel и AMD. На старте языковая поддержка будет ограничена английским языком.