В центре сюжета жизнь Люсии и Джейсона, а действие разворачивается в штате Леонидас

Вновь приподнимается занавес над Grand Theft Auto VI: вышел новый трейлер, который посвящён двум главным героям, Люсии и Джейсону, и демонстрирует яркие и опасные сценарии в Vice City.

Судя по всему, Джейсон и Люсия с самого начала своей истории сталкиваются с неблагоприятными обстоятельствами. Попытка заработать легкие деньги принимает неожиданный оборот и приводит их в самые темные уголки штата Леонидас. Здесь они оказываются в центре сложного заговора, охватывающего весь регион.

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Сюжеты, показанные в трейлере, представляют собой различные критические ситуации и моменты высокого напряжения. Мы видим сцены от вооруженного ограбления до захватывающих дух погонь на скоростных катерах и гидроциклах, а также такие моменты повседневной жизни, как физические тренировки и участие в эксклюзивных вечеринках. Не обошлось и без намеков на расследования правоохранительных органов, предвещающих постоянную угрозу для этих двоих.

На этом непростом фоне выживание Джейсона и Люсии будет во многом зависеть от их способности сотрудничать и полагаться друг на друга. Ставки высоки, и их путь обещает быть полным препятствий и судьбоносных решений.

Трейлер также подтверждает дату выхода игры, которая назначена на 26 мая 2026 года. Ролик демонстрирует первоклассную графику и технологии и усиливает ожидание видеоигры, которая обещает стать одной из самых значимых за всю историю медиа.