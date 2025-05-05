Компания Microsoft исправила ошибку, которая влияла на списки переходов в Windows 10 после февральского обновления KB5052077. Из-за этой ошибки пользователи не могли быстро получить доступ к недавним файлам из приложений на панели задач и в меню «Пуск».

Компания Microsoft исправила ошибку, от которой в последние месяцы страдали многие пользователи Windows 10. Проблема, связанная со списками переходов операционной системы, не позволяла пользователям быстро получить доступ к недавним файлам и быстрым действиям при клике правой кнопкой мыши по значкам приложений на панели задач или в меню «Пуск».

Сбой возник в обновлении KB5052077, выпущенном 25 февраля, которое обновило сборку Windows 10 22H2 до версии 19045.5555. Хотя проблема существовала уже более двух месяцев, Microsoft ждала мая, чтобы официально задокументировать аномалию и ее решение.

Как сообщается в официальной документации Microsoft, ошибка была вызвана внедрением новой функции в меню «Пуск» Windows 10. В частности, интеграция нового опыта управления учетными записями для пользователей приводила к конфликту с работой списков переходов. Новая функция, призванная предложить пользователям более доступный способ управления учетными записями Microsoft, постепенно внедрялась с марта 2025 года с помощью системы Controlled Feature Rollout (CFR).

Проблема в основном затрагивала приложения, хранящие последние файлы в списках переходов, такие как Microsoft Excel и Word, что делало невозможным быстрый доступ к недавно использованным документам. Больше всего пострадали пользователи редакций Windows 10 Home и Pro версии 22H2, в то время как Windows 11 осталась невосприимчива к ошибке. Стоит отметить, что Microsoft уже остановила развертывание проблемной функции 25 апреля 2025 года, предотвратив дальнейшее распространение ошибки. В то же время компания развернула автоматическое исправление через сервисное изменение, которое устранило проблему на уже затронутых системах.

Пользователям не нужно предпринимать никаких особых действий, чтобы получить исправление, поскольку оно было автоматически распространено на все ПК с Windows 10 с активным интернет-соединением. Для тех, кто столкнулся с проблемой, после перезагрузки системы списки переходов должны возобновить нормальную работу, восстанавливая быстрый доступ к недавним файлам и действиям приложений. Пользователям, которые все еще сталкиваются с проблемой, Microsoft рекомендует убедиться, что устройство подключено к Интернету, чтобы получить автоматическое разрешение, и перезагрузить систему, чтобы применить изменения. В общем, никаких дополнительных действий вручную или установки специальных обновлений не требуется.