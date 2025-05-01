Два молодых сотрудника DOGE получили доступ к системам с информацией из ядерного арсенала, в результате чего вскрылись серьезные недостатки в системе безопасности важнейших правительственных объектов.

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Два молодых члена команды Илона Маска DOGE, Люк Фарритор (бывший стажер SpaceX) и Адам Рамада (венчурный капиталист), сумели на две недели проникнуть в сети с секретными данными о ядерном арсенале США, говорится в документах, изученных NPR. Это ведомство, созданное Трампом якобы для «упорядочивания бюрократии», уже получило несколько жалоб за компрометацию критически важной оборонной информации, как сообщал Futurism.

Министерство энергетики (DOE) сначала отрицало это, но позже признало, что у обоих были учетные записи в системах Национального управления ядерной безопасности (NNSA). Хотя они утверждали, что никогда не пользовались ими, внутренние источники подтвердили, что их имена появлялись в списках только для компьютеров в закрытых зонах. Это противоречит словам министра энергетики Криса Райта, который в феврале назвал эти сообщения просто «слухами».

DOGE действует на основании соглашения от 2018 года, которое позволяет ему просматривать, копировать и изменять правительственные данные без надзора. В январе 2025 года они попытались уволить сотни работников NNSA, что пришлось отменить после протестов. Национальный совет по трудовым отношениям уже уличил департамент в создании серьезной проблемы безопасности, обнаружив странные перемещения данных.

Эксперты, с которыми консультировался NPR, предупреждают, что сам факт создания таких учетных записей уже ставит под угрозу безопасность. Также появлялась информация, что система якобы обнаружила несколько входов в систему с российского IP-адреса, используя учетные данные недавно созданной учетной записи DOGE. Хотя нет никаких доказательств того, что они видели ядерные секреты, обход правил безопасности поднимает вопросы о защите жизненно важной инфраструктуры.

Республиканцы и демократы в Конгрессе призвали к проведению независимого расследования, назвав произошедшее «безрассудством». Тот факт, что Фарритор и Рамада не имели опыта работы с секретной информацией, усугубляет ситуацию, тем более что они проникли в системы, несмотря на противодействие со стороны юрисконсульта и начальника отдела информационных технологий Министерства энергетики.

Этот эпизод происходит на фоне других противоречивых поступков Маска, который недавно усомнился в жизнеспособности проекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов. Аналитики отмечают, что применение его философии «ломать все» в таких областях, как оборона, может поставить под угрозу безопасность страны, поскольку на первое место ставятся частные интересы.

Недавний опрос показал, что 63% американцев не доверяют связям Маска с правительственными учреждениями. Это недоверие усилилось после других инцидентов, таких как критика китайского производителя CATL в адрес его руководства или обвинения в угрозах депортировать рабочих, если они не будут выполнять его требования.

Власть Маска еще больше возросла в марте после покупки компании X компанией xAI за 45 миллиардов — сделки, которую эксперты критиковали за завышенную стоимость и явный конфликт интересов. Такой контроль над данными и искусственным интеллектом в сочетании с доступом к секретной правительственной информации заставляет многих задуматься о том, насколько далеко должно распространяться частное влияние на государственные дела.