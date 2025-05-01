Команда Xiaomi занята тестированием различных обновлений программного обеспечения: с одной стороны, это программа Android 16 Developer Preview, которую могут пройти не менее 27 моделей, а с другой - растущее ожидание скорого дебюта промежуточного обновления HyperOS 2.2, которое в настоящее время тестируется для более чем 30 моделей, включая смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO, а также складные и планшетные модели от основного бренда.
По мере приближения ключевого периода, обозначенного в утечке информации и появившихся внутренних стабильных бета-сборках, любопытство к обновлению HyperOS 2.2 от Xiaomi растет. Совсем недавно СМИ сообщали о выходе Beta 3 для последних 15 флагманов Xiaomi, а также об обновлении не менее 20 системных приложений. Кроме того, мы рассказали вам о значительных новых функциях, которые появятся в Camera 6.0, обновленной версии приложения камеры китайской компании.
Сегодня мы приводим полный список моделей, которые получат обновление. Xiaomi составила подробный список моделей и регионов, затронутых ранними этапами распространения обновления, которое затронет как флагманы, так и модели среднего класса:
- Xiaomi 15 (Глобальная ЕЭЗ)
- Xiaomi 15 Pro (Китай)
- Xiaomi 15 Ultra (Китай)
- Xiaomi 14 (Китай)
- Xiaomi 14 Ultra (Китай)
- Xiaomi 14 CIVI/ Xiaomi Civi 4 Pro (Китай)
- Xiaomi 13 Pro (ЕЭЗ, Китай)
- Xiaomi 13 (Китай)
- Xiaomi 13 Ultra (Китай)
- Xiaomi 14T (Глобальная, ЕЭЗ, TR, TW, RU, ID)
- Xiaomi 13T (Глобальная, ЕЭЗ, TR, TW, RU, ID)
- Xiaomi 13T Pro/REDMI K60 Ultra (Китай)
- Xiaomi 14T Pro/REDMI K70 Ultra (Китай)
Как уже было сказано в начале, в список вошли не только традиционные смартфоны, но и складные, а также пара планшетов:
- Xiaomi MIX Flip (Европейская экономическая зона, Китай)
- Xiaomi MIX Fold 3 (Китай)
- Xiaomi Pad 7 (Глобальная ЕЭЗ)
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (Китай)
Первая фаза распространения коснется не только основного бренда, но и некоторых моделей под марками REDMI и POCO:
- POCO F7 Ultra /REDMI K80 Pro (ЕЭЗ)
- POCO F7 Pro /REDMI K80 (все страны, Китай)
- POCO F6 Pro/REDMI K70 (Китай)
- POCO F6/REDMI Turbo 3 (Китай)
- POCO X7 Pro /REDMI Turbo 4 (Глобальный регион ЕЭЗ)
- POCO X6 Pro/REDMI K70E (Китай)
- REDMI K70E (Китай)
- REDMI K70 Pro (Китай)
- REDMI K60 Pro (Китай)
HyperOS 2.2 будет промежуточным обновлением, поэтому она все еще базируется на Android 15, однако это не помешает китайскому производителю включить в нее несколько интересных новых функций. Как уже упоминалось, в новой версии HyperOS появится приложение камеры, которое было основательно переработано с точки зрения графического интерфейса и дополнено новыми функциями, в том числе связанными с искусственным интеллектом. Весь графический интерфейс должен сделать скачок вперед в плане отзывчивости и удобства, в том числе благодаря вмешательству в системную анимацию.
Учитывая все факторы, кажется, что время для этого обновления уже наступило. Поэтому можно ожидать, что Xiaomi объявит официальные сроки в ближайшее время.