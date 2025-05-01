HyperOS 2.2 скоро появится на многих устройствах Xiaomi, Redmi и POCO.

Команда Xiaomi занята тестированием различных обновлений программного обеспечения: с одной стороны, это программа Android 16 Developer Preview, которую могут пройти не менее 27 моделей, а с другой - растущее ожидание скорого дебюта промежуточного обновления HyperOS 2.2, которое в настоящее время тестируется для более чем 30 моделей, включая смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO, а также складные и планшетные модели от основного бренда.

По мере приближения ключевого периода, обозначенного в утечке информации и появившихся внутренних стабильных бета-сборках, любопытство к обновлению HyperOS 2.2 от Xiaomi растет. Совсем недавно СМИ сообщали о выходе Beta 3 для последних 15 флагманов Xiaomi, а также об обновлении не менее 20 системных приложений. Кроме того, мы рассказали вам о значительных новых функциях, которые появятся в Camera 6.0, обновленной версии приложения камеры китайской компании.

Сегодня мы приводим полный список моделей, которые получат обновление. Xiaomi составила подробный список моделей и регионов, затронутых ранними этапами распространения обновления, которое затронет как флагманы, так и модели среднего класса:

Xiaomi 15 (Глобальная ЕЭЗ) Xiaomi 15 Pro (Китай) Xiaomi 15 Ultra (Китай) Xiaomi 14 (Китай) Xiaomi 14 Ultra (Китай) Xiaomi 14 CIVI/ Xiaomi Civi 4 Pro (Китай) Xiaomi 13 Pro (ЕЭЗ, Китай) Xiaomi 13 (Китай) Xiaomi 13 Ultra (Китай) Xiaomi 14T (Глобальная, ЕЭЗ, TR, TW, RU, ID) Xiaomi 13T (Глобальная, ЕЭЗ, TR, TW, RU, ID) Xiaomi 13T Pro/REDMI K60 Ultra (Китай) Xiaomi 14T Pro/REDMI K70 Ultra (Китай)

Как уже было сказано в начале, в список вошли не только традиционные смартфоны, но и складные, а также пара планшетов:

Xiaomi MIX Flip (Европейская экономическая зона, Китай) Xiaomi MIX Fold 3 (Китай) Xiaomi Pad 7 (Глобальная ЕЭЗ) Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (Китай)

Первая фаза распространения коснется не только основного бренда, но и некоторых моделей под марками REDMI и POCO:

POCO F7 Ultra /REDMI K80 Pro (ЕЭЗ) POCO F7 Pro /REDMI K80 (все страны, Китай) POCO F6 Pro/REDMI K70 (Китай) POCO F6/REDMI Turbo 3 (Китай) POCO X7 Pro /REDMI Turbo 4 (Глобальный регион ЕЭЗ) POCO X6 Pro/REDMI K70E (Китай) REDMI K70E (Китай) REDMI K70 Pro (Китай) REDMI K60 Pro (Китай)

HyperOS 2.2 будет промежуточным обновлением, поэтому она все еще базируется на Android 15, однако это не помешает китайскому производителю включить в нее несколько интересных новых функций. Как уже упоминалось, в новой версии HyperOS появится приложение камеры, которое было основательно переработано с точки зрения графического интерфейса и дополнено новыми функциями, в том числе связанными с искусственным интеллектом. Весь графический интерфейс должен сделать скачок вперед в плане отзывчивости и удобства, в том числе благодаря вмешательству в системную анимацию.

Учитывая все факторы, кажется, что время для этого обновления уже наступило. Поэтому можно ожидать, что Xiaomi объявит официальные сроки в ближайшее время.