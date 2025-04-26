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Vlad_37
Ни капитана, ни матросов - компания Blue Water Autonomy хочет создать автономные корабли
Стартап Blue Water Autonomy привлек 14 миллионов долларов на разработку кораблей, которые будут плавать сами по себе, без капитана и команды на борту.

Корабли, на борту которых нет ни одного человека, скоро могут стать реальностью в международных водах. Новое поколение автономных судов, на которых не будет капитана, выкрикивающего приказы, и матросов, выполняющих маневры, вот-вот отправится в плавание. Это управляемые компьютером суда, которые будут плавать в одиночку, самостоятельно выбирать маршруты и выполнять задания, что полностью изменит наше представление о судоходстве и военно-морских операциях.

Как сообщает iFL Science, стартап Blue Water Autonomy ворвался в военно-морской сектор с проектом автономного военного корабля. Основанная в 2024 году бывшими военными и инженерами из Amazon Robotics, компания только что привлекла 14 миллионов долларов от таких фондов, как Eclipse и Riot Ventures, и это в то время, когда безопасность на море стала стратегическим приоритетом.

Компания Blue Water разработала систему, обеспечивающую автономное управление с помощью передовых датчиков и навигационных алгоритмов. В настоящее время компания проводит испытания 100-тонного прототипа в Бостоне, аналогично достижениям Waymo в области автомобилей без водителя, которые, как было показано, значительно снижают количество аварий.

Эти суда обещают снизить эксплуатационные расходы на 30% и минимизировать риск для людей в зонах конфликтов. Кроме того, они повышают точность маршрутов, позволяя избежать ошибок, ответственных за 75% аварий на море. Такой подход сопоставим с роботакси Tesla, предназначенным для работы без водителя.

Но это еще не все преимущества. Автономные суда должны преодолеть проблемы IT-безопасности, несуществующую правовую базу и серьезные последствия для занятости: к 2035 году под угрозой окажутся 900 000 рабочих мест. Эти трудности схожи с теми, с которыми столкнулась компания Huawei при создании своего автономного автомобиля, когда нормативные акты сдерживали его развитие на многих рынках.

Военно-морские силы США уже совершают беспилотные плавания с 2021 года, когда их судно NOMAD прошло более 8 000 километров под собственным контролем в 98% случаев. Параллельно с этим Китай только что выпустил первое автономное летающее такси, перенеся ту же идею с моря в небо с помощью транспортных средств, которые летают без пилота.

Эффект выходит за рамки военной сферы. С такими кораблями морские перевозки могут стать на 20% дешевле, меньше загрязнять окружающую среду и позволить странам, не имеющим большого флота, конкурировать на равных. Такое же радикальное изменение, как переход от парусных кораблей к моторным судам, навсегда изменивший мировую торговлю и способы передвижения по морям.

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#технологии #автономные корабли
Источник: andro4all.com
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