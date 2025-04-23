Компания может представить новый смартфон с активной системой охлаждения к концу 2025 года.

Huawei может вскоре выпустить смартфон со встроенным вентилятором охлаждения. Согласно слухам, распространившимся недавно на платформе Weibo, китайская компания якобы работает над новым поколением устройств с использованием инновационных технологий, некоторые из которых могут быть представлены к концу 2025 года.

Об этом стало известно от известного источника @DigitalChatStation, который предвидел появление нескольких интересных продуктов в конце этого года. После дебюта Pura X ожидается появление новой серии Pura 80, оснащенной перископической камерой с 1/1,3-дюймовым сенсором. Но настоящим сюрпризом может стать новый смартфон с активной системой охлаждения.

Инновация, которая до сих пор использовалась в основном в игровых устройствах, таких как серия Red Magic от ZTE. В этих случаях вентилятор вносит значительный вклад в рассеивание тепла, выделяемого во время интенсивных игровых сессий.

Однако Huawei, похоже, хочет пойти еще дальше. Система, получившая название «активная», обещает более эффективно бороться с перегревом, позволяя процессору поддерживать высокую производительность без падения частоты и с меньшим энергопотреблением.

Пока неизвестно, будет ли новая технология представлена в серии Pura 80 или дебютирует в будущей линейке Mate 80, но Huawei готовится совершить революцию в системе охлаждения смартфонов, предложив конкретный ответ на одну из самых ощутимых проблем пользователей.