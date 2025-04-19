Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Обновление бета-версии WhatsApp для Android представляет перевод сообщений
В бета-версии WhatsApp для Android 2.25.12.25 появилась возможность переводить сообщения в чатах и каналах.

Команда разработчиков WhatsApp не прекращает работу над улучшением популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями, устраняя ошибки, с которыми сталкиваются пользователи и внедряя новые функции и графические изменения, чтобы обеспечить более привлекательный и богатый возможностями настройки опыт.

И вот за последние несколько часов была выпущена новая бета-версия приложения, предназначенная для устройств на базе Android: речь идет о версии 2.25.12.25.

В прошлом году стало известно, что среди разрабатываемых функций была система перевода сообщений, причем полностью на устройстве, без необходимости обращаться к внешним серверам.

Похоже, что команда WhatsApp наконец-то тестирует эту функцию, и в бета-версии 2.25.12.25 возможность перевода сообщений в чатах и каналах стала доступна некоторым пользователям.

Как видно на этих изображениях, у некоторых пользователей появилась возможность загружать языковые пакеты и переводить сообщения прямо из приложения.

Поддерживаются такие языки, как испанский, арабский, португальский (Бразилия), хинди и русский. После выбора языка WhatsApp загрузит пакет для перевода.

Пользователи также могут выбрать специальный языковой пакет, который автоматически определяет язык входящих сообщений (что особенно полезно в групповых чатах, где может использоваться несколько языков).

Функция перевода доступна на информационном экране чата, где пользователи могут указать язык, с которого они хотят, чтобы сообщения автоматически переводились для каждой беседы, но также можно вручную перевести отдельное сообщение, открыв соответствующие опции и выбрав нужный вариант.

В настоящее время нет информации о том, когда эта функция будет доступна всем пользователям.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#whatsapp #новые функции whatsapp
Источник: tuttoandroid.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
4
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Chrome на Android возвращает адресную строку вниз
1
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
Nvidia выложила для скачивания демоверсию технологии трассировки пути Zorah
1
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
1

Сейчас обсуждают

ebatoryi
17:40
сейчас нельзя опускать ставки,в это непростое время.
Эксперты прогнозируют два сценария для российской экономики в 2025 году
Всеволод Шевченко
17:40
Кто про что а вшивый про баню (с) Данте! Хвостом тебя по голове!
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
Shark-Nkz
17:17
Я православный. Жене не изменяю.
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
Максим Ширшов
17:12
А зачем нужна эта фотореалистичность в играх ? Чтобы лучше был прыщ на морде лица виден у очередного бота ? Сколько помню, самые интересные игры были те, что не тратили основную часть бюджета на фотор...
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
PanzerK
17:10
Думаешь если твоя китайская подруга не знает русского языка... то можно так о ней говорить?
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
Фельдшер
17:09
Пока Лада. Никто её покупать не заставляет. Украина начнет дешёвые и качественные запарожцы выпускать - будем на них ездить.
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
ebatoryi
17:09
видели разрушаемость,лет 15 назад там.Тогда вылетевшей стеной от взрыва чьего-то,можно было удивить,а сейчас ты этим никого не удивишь.
EA показала разрушаемость окружения в новом Battlefield — механики вернулись к классике
Сергей Валерьич
16:46
это татуин и есть.
Обнаружена похожая на Татуин экзопланета, которая вращается вокруг двух «несостоявшихся звёзд»
Владислав Овчаренко
16:46
При выдаче товара, сотрудник сам не проверяет. А покупатель вряд-ли будет тащить с собой на пвз комп. Так что при оформлении возврата может указать, что положили не то. А при одобрении возврата, сотру...
Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
666MAXIMUS999
16:43
По мне это самый никчёмный тип кузова, это та же десятка, пятнашка, рено логан, и другое дно которое выпускается уже 30 лет без изменений, они меняют каждый 5 лет названия но суть внутри одна и та же,...
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем