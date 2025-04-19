В бета-версии WhatsApp для Android 2.25.12.25 появилась возможность переводить сообщения в чатах и каналах.

Команда разработчиков WhatsApp не прекращает работу над улучшением популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями, устраняя ошибки, с которыми сталкиваются пользователи и внедряя новые функции и графические изменения, чтобы обеспечить более привлекательный и богатый возможностями настройки опыт.

И вот за последние несколько часов была выпущена новая бета-версия приложения, предназначенная для устройств на базе Android: речь идет о версии 2.25.12.25.

В прошлом году стало известно, что среди разрабатываемых функций была система перевода сообщений, причем полностью на устройстве, без необходимости обращаться к внешним серверам.

Похоже, что команда WhatsApp наконец-то тестирует эту функцию, и в бета-версии 2.25.12.25 возможность перевода сообщений в чатах и каналах стала доступна некоторым пользователям.

Как видно на этих изображениях, у некоторых пользователей появилась возможность загружать языковые пакеты и переводить сообщения прямо из приложения.

Поддерживаются такие языки, как испанский, арабский, португальский (Бразилия), хинди и русский. После выбора языка WhatsApp загрузит пакет для перевода.

Пользователи также могут выбрать специальный языковой пакет, который автоматически определяет язык входящих сообщений (что особенно полезно в групповых чатах, где может использоваться несколько языков).

Функция перевода доступна на информационном экране чата, где пользователи могут указать язык, с которого они хотят, чтобы сообщения автоматически переводились для каждой беседы, но также можно вручную перевести отдельное сообщение, открыв соответствующие опции и выбрав нужный вариант.

В настоящее время нет информации о том, когда эта функция будет доступна всем пользователям.