Последние обновления Windows 11 вызывают синие экраны. Microsoft признала проблему и ввела временные решения, пока работает над постоянным исправлением.

Обновления безопасности, выпущенные компанией Microsoft в апреле, вызывают проблемы со стабильностью в системах Windows 11 24H2. Накопительное обновление KB5055523, а также мартовское обновление предварительной версии KB5053656 находятся в центре технической проблемы, которая приводит к сбою устройств в виде синего экрана после установки и последующей перезагрузки.

Ошибка проявляется с кодом 0x18B, означающим SECURE_KERNEL_ERROR, сигнализируя о критической проблеме на уровне ядра безопасности операционной системы. Компания из Редмонда официально подтвердила наличие этой неисправности в обновлении, опубликованном на сайте поддержки.

Чтобы быстро устранить проблему, Microsoft активировала механизм Known Issue Rollback (KIR) - функцию, специально разработанную для того, чтобы свести на нет влияние ошибочных обновлений, не связанных с безопасностью. Это временное исправление автоматически развертывается на неуправляемых домашних и корпоративных устройствах, а время его распространения составляет около 24 часов. Пользователи, желающие ускорить применение исправления, могут просто перезагрузить свои устройства, что ускорит откат.

Сложнее обстоит дело в корпоративных средах с централизованным управлением устройствами, где IT-администраторам приходится вмешиваться вручную. Для систем Windows, управляемых в корпоративной среде, процедура требует установки специальных именованных групповых политик, которые должны быть настроены через редактор групповых политик, следуя четко определенному пути. После завершения процедуры необходимо перезагрузить затронутые устройства, чтобы фактически применить настроенные параметры групповой политики.