Это ремастер популярного сюжетного FPS, разработанного 4A Games по мотивам одноименного романа Дмитрия Глуховского. С обновленной технической частью, новыми анимациями и переработанным искусственным интеллектом игра предлагает пережить напряженный опыт в тоннелях московского метро после ядерного апокалипсиса.

Metro 2033 Redux возвращается в центр внимания, на этот раз бесплатно, на платформе Steam. Акция ограничена по времени, но вы можете получить игру и сохранить ее в своей библиотеке навсегда. Эта инициатива возвращает внимание к одному из самых популярных шутеров прошлого поколения, особенно в его обновленной версии, использующей графический движок Metro: Last Light.

Действие Metro 2033 Redux разворачивается в недрах московского метро после глобальной ядерной катастрофы и сочетает в себе механику шутера от первого лица с сильной повествовательной составляющей. Игрок берет на себя роль Артема, молодого обитателя тоннеля, призванного совершить путешествие по подземным руинам и надземным просторам, среди враждующих группировок и существ-мутантов.

В версии Redux полностью переработана графическая часть: улучшено динамическое освещение, текстуры высокого разрешения, более четкие эффекты частиц и полностью переделана система анимации по сравнению с оригинальной версией 2010 года. Ко всему этому добавляется переработанный искусственный интеллект как для врагов-людей, так и для существ-мутантов.

В игре есть два основных режима: один приближен к более прямолинейному экшену, а второй делает упор на нехватку ресурсов, баллистический реализм и постоянное напряжение. Кроме того, Metro 2033 Redux поддерживает разрешение до 4K, разблокированную частоту кадров, а также полную совместимость с геймпадами и настройками на нескольких мониторах. Атмосферный саундтрек Алексея Омельчука сопровождает все происходящее.