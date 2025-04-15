15 апреля 2025 года тайваньская компания Acer выбрала для того, чтобы вновь выйти на рынок смартфонов с моделями Super ZX и Super ZX PRO.

Тайваньцев не хватало, и Acer действительно когда-то была одной из самых узнаваемых компаний в сфере электроники и компьютерной индустрии в целом. Неудивительно, что некоторые из самых дорогих и производительных ПК и ноутбуков, которые мы видели, имели логотип Acer на корпусе, хотя, правда, на рынке смартфонов их карьера несколько лет назад не задалась.

Похоже, что в этом 2025 году компания из Тайбэя хочет вернуться к сенсациям, начав с демонстрации продуктов высокого уровня, таких как Acer Swift Go 14 AI или скутер Acer ES Series 5. И вот теперь наступает главный сюрприз года от Acer, которая, судя по всему, возвращается на рынок смартфонов с презентацией, запланированной на сегодня, 15 апреля 2025 года.

По задумке производителя, две модели, которые, согласно опубликованному тизерному изображению, разосланному в СМИ в качестве классического анонса, будут называться Super ZX и Super ZX PRO, предназначены в первую очередь для индийского рынка, который, несомненно, является страной с наибольшим потенциалом для роста в ближайшие месяцы.

На данный момент не подтверждена доступность в какой-либо стране, а также не раскрыты основные подробности об этих двух телефонах, хотя мы знаем, что они будут оснащены полным подключением к 5G, функциями искусственного интеллекта для улучшения фотографий и тройной камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором Sony, который будет сопровождаться макро/глубиной и вторичной камерой с ультраширокоугольным объективом.

Оба телефона представлены в сотрудничестве с гигантской торговой площадкой Amazon, которая, как мы понимаем, будет эксклюзивно продавать две модели, которые Acer собирается нам показать, и будут производиться компанией Indkal Technologies, которая, однако, не объявила о приобретении лицензии Acer, хотя она уже продавала телевизоры под ее брендом.

Это не единственные смартфоны, которые Acer представит в ближайшие недели, поскольку мы уже несколько дней знаем о Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4 после их публикации непосредственно на сайте производителя. Они также предназначены для индийского рынка.

Эти два телефона имеют очень базовый набор характеристик, начиная с IPS LCD экранов с разрешением HD+ 720p размером 6,5 и 6,75 дюйма соответственно, чипсетов от MediaTek, полноценной связи вплоть до 4G, конфигураций памяти 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища и, наконец, аккумулятора емкостью 5 000 мАч. Камеры будут двойными: 20 Мп у Liquid S272E4 и 16 Мп у модели Liquid S162E4.