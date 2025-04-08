Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 7 на базе Android 15, начиная с серии Galaxy S24. Обновление, которое принесет полностью переработанный интерфейс и множество функций искусственного интеллекта, постепенно доберется и до других устройств Galaxy, следуя официальному графику, растянутому до июня 2025 года.

Компания Samsung объявила о выпуске стабильной версии операционной системы One UI 7 для своих официально поддерживаемых устройств. Это обновление, основанное на платформе Android 15, начало своё распространение в Южной Корее, как было заявлено компанией в марте. Первыми устройствами, получившими обновление, стали модели серии Galaxy S24, за ними последовали Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 и Z Fold Special Edition.

Пользователи, принимавшие участие в бета-тестировании в течение последних месяцев, будут получать обновления в приоритетном порядке. Что же касается других рынков? По информации, предоставленной Sammyguru, Samsung определила различные даты выхода обновления: в США обновление будет доступно 10 апреля, в Канаде — 11 апреля, а в Малайзии — 14 апреля. Однако и для остального рынка вопрос обновления также стоит в рамках нескольких дней.

Корейская компания опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для многочисленных устройств Galaxy. Процесс распространения разбит на три основных этапа:

В апреле обновление получат: Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S10+ / S10 Ultra, S23 / S23+ / S23 Ultra и S24 FE.

В мае настанет очередь: Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S9 / S9+ / S9 Ultra, S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A34, A35, S22 / S22+ / S22 Ultra, Tab S8 / S8+ / S8 Ultra, S21 / S21+ / S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5 и Galaxy Quantum 4.

В июне цикл завершат: Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+, Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3, Galaxy Tab A9 / A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro и Wide 7.

Хотя данный график был изначально ориентирован на корейский рынок, в других странах обновление должно произойти в аналогичные сроки для большинства устройств.