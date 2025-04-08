В апрельском обновлении безопасности 2025 года было реализовано 56 исправлений безопасности и исправлены уязвимости в One UI.

Те, кто покупает смартфон или планшет от Samsung, часто делают это не только из-за дизайна или технического оснащения, но и из-за программной поддержки, которую команда разработчиков корейского гиганта способна гарантировать, что выражается в обновлениях, выходящих с большим постоянством и эксклюзивными функциями.

Что касается обновлений, то за последние несколько часов команда Samsung представила новые функции, которые принесли с собой исправления безопасности Android за апрель месяц, с десятками устраненных уязвимостей.

Согласно веб-странице на сайте Samsung, в апрельском обновлении безопасности 2025 года было реализовано 56 исправлений, большинство из которых (а именно 42) разработаны командой Google и относятся к Android. Из этих исправлений пять были отмечены как критические, а 37 - как высокие.

Что касается устройств Samsung и их интерфейса, то в обновление включено 14 исправлений, из которых одно отмечено как критическое, четыре как высокое и четыре как умеренное. Среди исправлений, характерных для Samsung, имеются проблемы, связанные с Sticker Center, HDCP, Samsung Контакты, протоколом беспроводной загрузки для Galaxy Watch и процессом сопряжения Bluetooth для Galaxy Watch.

Корейский гигант уже выпустил апрельское обновление безопасности 2025 для серии Samsung Galaxy S25 и некоторых устройств с One UI 7, а в ближайшие дни оно будет распространено и на другие устройства.

Как только обновление станет доступно, система оповестит пользователей соответствующим уведомлением. Более нетерпеливые всегда могут выполнить проверку вручную, зайдя в меню настроек и открыв раздел обновлений.