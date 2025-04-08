Наряду с продвижением этапа тестирования HyperOS 2.2, обновление которой будет распространяться на все поддерживаемые устройства с середины мая, Xiaomi начала распространять первую сборку HyperOS на базе Android 16 в качестве предварительной версии для разработчиков.

В сообщении на официальном профиле HyperOS в популярной китайской социальной сети Weibo компания Xiaomi объявила о выпуске предварительной версии HyperOS для разработчиков на базе Android 16 Beta 2.

На данный момент эта предварительная версия доступна только на китайском рынке и только для двух смартфонов, Xiaomi 15 и Redmi K70 Extreme Edition, но это, по сути, начало процесса адаптации.

Среди новых функций этой сборки, основанной на Android 16 Beta 2, - новые функции конфиденциальности и безопасности, изменения в пользовательском интерфейсе и более плавная анимация, более глубокая интеграция искусственного интеллекта на уровне операционной системы, а также улучшенная многозадачность.

Разработчики, обладающие одним из этих мобильных устройств, смогут протестировать сборку (которая все еще должна быть на базе HyperOS 2) и проверить собственные приложения на совместимость.

Это лишь первый шаг к внедрению Android 16 в мобильные телефоны Xiaomi, которые в ближайшем будущем смогут обновиться до HyperOS 3.0. В ближайшие недели, после завершения первого этапа, китайский производитель, вероятно, откроет цикл публичного бета-тестирования на своем домашнем рынке, а затем распространит его на глобальный рынок.