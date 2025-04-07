Компания AnTuTu в очередной раз опубликовала список самых мощных мобильных телефонов, представленных на рынке.

Как обычно, в начале апреля бенчмарк-платформа AnTuTu опубликовала свой рейтинг 10 самых мощных мобильных телефонов на китайском рынке за март 2025 года. Этот список возглавляет последний флагман компании vivo, в котором также присутствует Redmi K80 Pro - смартфон, имеющий общие характеристики с новым POCO F7 Ultra, недавно появившимся на мировом рынке.

Как видно на изображении ниже, топ-10 самых мощных телефонов на китайском рынке за март, составленный AnTuTu, поставил на вершину пьедестала новый vivo X200 Pro - флагман, который оснащен процессором MediaTek Dimensity 9400 и который получил оценку 2 902 298 баллов.

Две другие ступени пьедестала занимают две модели от бренда IQOO: IQQQO 13 занимает второе место в рейтинге с результатом 2 885 754 балла, а IQQQO Neo10 Pro - третье с результатом 2 817 285 баллов. Следует знать, что IQQO 13 оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а IQQO Neo10 Pro - чипсетом MediaTek Dimensity 9400.

На четвертом и пятом местах в рейтинге AnTuTu расположились OnePlus 13 и OnePlus Ace 5 Pro, оба оснащенные Snapdragon 8 Elite, благодаря 2 789 969 и 2 789 528 баллам соответственно.

Следующие три места в рейтинге AnTuTu занимают Realme GT 7 Pro Racing Edition, Realme GT 7 Pro и OPPO Find X8 Pro, набравшие 2 712 889, 2 681 174 и 2 641 716 баллов соответственно. Что касается процессоров, то модели Realme оснащены Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а телефоны OPPO - MediaTek Dimensity 9400.

Девятым самым мощным смартфоном на рынке сегодня является новый Redmi K80 Pro, который также оснащен Snapdragon 8 Elite и занимает эту позицию благодаря 2 629 715 баллам, а последнюю ступеньку топ-10 AnTuTu занимает OPPO Find X8, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9400, который достигает 2 628 855 баллов в известном бенчмарке.