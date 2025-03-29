Последнее необязательное обновление для Windows 11 24H2 представляет несколько новых функций и устраняет критические проблемы.

Компания Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление KB5053656 для Windows 11 24H2, доведя сборку операционной системы до версии 26100.3624. Этот пакет, выпущенный 27 марта 2025 года, вносит ряд существенных улучшений и исправлений, уделяя особое внимание устройствам Copilot+ и общему пользовательскому опыту.

Обновление затрагивает несколько ключевых областей операционной системы. Одной из наиболее заметных новых функций является усовершенствование Windows Search на компьютерах Copilot+: теперь поиск использует модели семантического индексирования в сочетании с традиционным лексическим индексированием, чтобы выдавать более точные и релевантные результаты. Пользователи могут искать документы, фотографии и настройки, используя естественный язык, без необходимости запоминать конкретные имена файлов или точные ключевые слова.

Microsoft также реализовала субтитры и перевод в реальном времени для ПК Copilot+ на базе AMD и Intel. KB5053656 также вносит изменения в область доступности: голосовой доступ был улучшен благодаря поддержке естественного языка, что позволяет пользователям отдавать команды более свободно и интуитивно. Кроме того, добавлена поддержка упрощенного и традиционного китайского языка, что расширяет круг пользователей, которые могут воспользоваться этой функциональностью. Что касается ввода, то обновление представляет новую раскладку для геймпада в виртуальной клавиатуре, включая ускорители кнопок и новое вертикальное выравнивание клавиш.

В обновлении также решены некоторые важные проблемы безопасности: исправлено несколько ошибок, связанных с аутентификацией, включая проблемы с кэшированными учетными данными Kerberos и FIDO. В частности, исправлена проблема, которая могла привести к зависанию аутентификации в определенных сценариях, что повышает стабильность и общую безопасность системы. Microsoft также внесла исправления для предотвращения потенциальных синих экранов (BSOD), вызванных ошибками PDC_WATCHDOG_TIMEOUT при выходе из спящего режима.

Обновление также вносит улучшения в управление цветом и ориентацией экрана: исправлены проблемы с отображением цветовых профилей и применением настроек после выхода из режима сна. Кроме того, исправлена ошибка, приводившая к неожиданному изменению ориентации экрана на устройствах «два в одном». Для пользователей в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) обновление вносит изменения в Windows Search, улучшая поддержку поставщиков веб-поиска, повышая удобство поиска и унифицируя результаты. Кроме того, поставщик веб-поиска в приложении Microsoft Bing теперь открывает результаты с помощью браузера пользователя по умолчанию, учитывая индивидуальные предпочтения.

Важно отметить, что, будучи необязательным обновлением, KB5053656 не устанавливается автоматически. Заинтересованные пользователи могут загрузить и установить его вручную через Windows Update или каталог Microsoft Update.