Компания Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление KB5053656 для Windows 11 24H2, доведя сборку операционной системы до версии 26100.3624. Этот пакет, выпущенный 27 марта 2025 года, вносит ряд существенных улучшений и исправлений, уделяя особое внимание устройствам Copilot+ и общему пользовательскому опыту.
Обновление затрагивает несколько ключевых областей операционной системы. Одной из наиболее заметных новых функций является усовершенствование Windows Search на компьютерах Copilot+: теперь поиск использует модели семантического индексирования в сочетании с традиционным лексическим индексированием, чтобы выдавать более точные и релевантные результаты. Пользователи могут искать документы, фотографии и настройки, используя естественный язык, без необходимости запоминать конкретные имена файлов или точные ключевые слова.
Microsoft также реализовала субтитры и перевод в реальном времени для ПК Copilot+ на базе AMD и Intel. KB5053656 также вносит изменения в область доступности: голосовой доступ был улучшен благодаря поддержке естественного языка, что позволяет пользователям отдавать команды более свободно и интуитивно. Кроме того, добавлена поддержка упрощенного и традиционного китайского языка, что расширяет круг пользователей, которые могут воспользоваться этой функциональностью. Что касается ввода, то обновление представляет новую раскладку для геймпада в виртуальной клавиатуре, включая ускорители кнопок и новое вертикальное выравнивание клавиш.
В обновлении также решены некоторые важные проблемы безопасности: исправлено несколько ошибок, связанных с аутентификацией, включая проблемы с кэшированными учетными данными Kerberos и FIDO. В частности, исправлена проблема, которая могла привести к зависанию аутентификации в определенных сценариях, что повышает стабильность и общую безопасность системы. Microsoft также внесла исправления для предотвращения потенциальных синих экранов (BSOD), вызванных ошибками PDC_WATCHDOG_TIMEOUT при выходе из спящего режима.
Обновление также вносит улучшения в управление цветом и ориентацией экрана: исправлены проблемы с отображением цветовых профилей и применением настроек после выхода из режима сна. Кроме того, исправлена ошибка, приводившая к неожиданному изменению ориентации экрана на устройствах «два в одном». Для пользователей в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) обновление вносит изменения в Windows Search, улучшая поддержку поставщиков веб-поиска, повышая удобство поиска и унифицируя результаты. Кроме того, поставщик веб-поиска в приложении Microsoft Bing теперь открывает результаты с помощью браузера пользователя по умолчанию, учитывая индивидуальные предпочтения.
Важно отметить, что, будучи необязательным обновлением, KB5053656 не устанавливается автоматически. Заинтересованные пользователи могут загрузить и установить его вручную через Windows Update или каталог Microsoft Update.