До конца марта осталось всего 5 дней, а южнокорейский гигант уже распространил мартовское обновление Android на некоторые из устройств в своем каталоге, как высокого, так и среднего класса.
В частности, на сегодняшний день Samsung уже выпустила мартовское обновление безопасности в общей сложности на 27 телефонах в своем каталоге, и ожидается, что эта цифра продолжит расти до первых дней апреля.
Конечно, как мы обычно делаем каждый месяц, мы будем продолжать публиковать информацию со всеми телефонами Samsung, которые получили мартовское обновление безопасности, пока корейский бренд не выпустит следующее обновление Android, предназначенное для апреля.
В настоящее время Samsung уже выпустила мартовское обновление Android 2025 почти на тридцати смартфонах из семейств Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A.
В частности, 27 телефонов Samsung уже получили обновление Android March 2025, список которых мы приводим ниже:
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Fold3
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A53 5G
- Samsung Galaxy A52 5G
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A25 5G
Очевидно, что новое обновление программного обеспечения приносит на все эти устройства Samsung Galaxy мартовский патч безопасности 2025, который устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Если говорить более конкретно, то подавляющее большинство из них, а именно 51, были устранены Google, поскольку затрагивали ядро Android, а оставшиеся 7 были устранены самой корейской компанией, поскольку относились исключительно к ее устройствам.
Как обычно, новый патч безопасности для Android также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе One UI, и повышает стабильность и производительность 27 смартфонов бренда.
Если у вас есть одно из этих устройств Samsung Galaxy и вы хотите применить на нем новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, - это зайти в панель «Настройки» вашего устройства, перейти в раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить». После этого One UI обновит ваш смартфон последней версией обновления безопасности Android.