Samsung уже выпустила мартовское обновление Android 2025 на нескольких смартфонах высокого и среднего класса.

До конца марта осталось всего 5 дней, а южнокорейский гигант уже распространил мартовское обновление Android на некоторые из устройств в своем каталоге, как высокого, так и среднего класса.

В частности, на сегодняшний день Samsung уже выпустила мартовское обновление безопасности в общей сложности на 27 телефонах в своем каталоге, и ожидается, что эта цифра продолжит расти до первых дней апреля.

Конечно, как мы обычно делаем каждый месяц, мы будем продолжать публиковать информацию со всеми телефонами Samsung, которые получили мартовское обновление безопасности, пока корейский бренд не выпустит следующее обновление Android, предназначенное для апреля.

В настоящее время Samsung уже выпустила мартовское обновление Android 2025 почти на тридцати смартфонах из семейств Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A.

В частности, 27 телефонов Samsung уже получили обновление Android March 2025, список которых мы приводим ниже:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Очевидно, что новое обновление программного обеспечения приносит на все эти устройства Samsung Galaxy мартовский патч безопасности 2025, который устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Если говорить более конкретно, то подавляющее большинство из них, а именно 51, были устранены Google, поскольку затрагивали ядро Android, а оставшиеся 7 были устранены самой корейской компанией, поскольку относились исключительно к ее устройствам.

Как обычно, новый патч безопасности для Android также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе One UI, и повышает стабильность и производительность 27 смартфонов бренда.

Если у вас есть одно из этих устройств Samsung Galaxy и вы хотите применить на нем новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, - это зайти в панель «Настройки» вашего устройства, перейти в раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить». После этого One UI обновит ваш смартфон последней версией обновления безопасности Android.