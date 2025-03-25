Новая версия не предлагает новых функций, но исправляет ошибки и улучшает пользовательский опыт.





Около десяти дней назад версия 14 Android Auto была выпущена в бета-канале, и, похоже, работа по оптимизации прошла настолько успешно, что стабильный релиз уже доступен.

Напомним, что Android Auto можно считать решением, разработанным командой Google, чтобы предоставить пользователям надежного помощника в поездках. Главная цель - позволить водителю автомобиля не отвлекаться от дороги, используя потенциал виртуального помощника компании для управления мультимедийными возможностями и общения со своими контактами.

К сожалению в официальном журнале изменений нет подробностей об изменениях, внесенных в новую версию приложения, но, тем не менее, в ней исправлено несколько ошибок и в целом улучшен пользовательский опыт. Никаких новых функций, как предполагается, добавлено не будет.

Если вы хотите скачать различные версии приложения по мере их выпуска командой разработчиков гиганта из Маунтин-Вью, вы можете воспользоваться APK Mirror (страницу, посвященную этому, можно найти по этой ссылке). В частности, здесь можно найти версию 14.0.6512. Приложение также можно бесплатно загрузить из Google Play Store.