Финальная версия с функциями Apple Intelligence скоро появится

После нескольких месяцев ожидания функции Apple Intelligence стали как никогда близки к запуску во всем мире, поскольку теперь доступна бета-версия RC. Это последняя версия перед официальным публичным релизом, который будет запущен на следующей неделе. Таким образом, компания уложилась в сроки, запланированные на начало апреля.

Тем не менее, iOS 18.4 принесет на совместимые устройства не только функции Apple Intelligence, но и другие нововведения, такие как возможность смены приложений навигации и переводчика по умолчанию, а также изменения в Safari, которые будут одинаково любимы и ненавистны.

Самыми важными нововведениями в iOS 18.4, несомненно, станут функции Apple Intelligence. Среди них: инструменты для письма, инструменты для создания изображений, новый интерфейс Siri, приоритетные уведомления и приоритетные электронные письма, волшебный ластик в приложении «Фото», сводки уведомлений и другие.

Также появится возможность менять приложения навигации или переводчика по умолчанию. Это означает, что в качестве приложений по умолчанию можно будет установить Google Maps или Google Translator. Это изменение должно соответствовать Закону ЕС о цифровых рынках, как и другие, которые уже были сделаны, например, возможность иметь альтернативные магазины в App Store.

С другой стороны, в Safari по умолчанию появится новая функция, которая будет показывать недавние поисковые запросы, хотя их можно будет отключить, чтобы они не появлялись каждый раз при новом поиске. Грядут и другие изменения, о которых мы расскажем в отдельной статье, чтобы вы могли узнать, что нового.