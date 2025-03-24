Первыми обновление получат Galaxy S, включая все модели, начиная с S21. Недавно выпущенные S25, S25+ и S25 Ultra уже поставляются с предустановленной Android 15, а S24, S23 и S22 станут одними из первых, кто получит обновление.

Ожидание того, какие устройства Samsung получат Android 15, закончилось с публикацией первоначального списка совместимых телефонов и планшетов Galaxy. Южнокорейский гигант наконец-то подтвердил модели, которые смогут воспользоваться последней версией операционной системы Google вместе с новым пользовательским интерфейсом One UI 7.

Как сообщает 9to5Google, в первую очередь Samsung обновит более 20 устройств. Компания выполняет свое обещание поставлять крупные обновления в течение нескольких лет для своих устройств премиум и среднего класса, что все больше ценится пользователями.

Обновление до Android 15 с One UI 7 содержит заметные улучшения как в производительности, так и в возможностях настройки. Среди наиболее важных изменений - переработанный центр управления, улучшенные настройки конфиденциальности и функции искусственного интеллекта, которые призваны сделать повседневное использование более интуитивным.

Первыми обновление получат Galaxy S, включая все модели, начиная с S21. Недавно выпущенные S25, S25+ и S25 Ultra уже поставляются с предустановленной Android 15, а S24, S23 и S22 станут одними из первых, кто получит обновление.

Складные устройства также получат приоритет в обновлении. Последние модели семейства Galaxy Z перейдут на Android 15 во втором квартале, причем лидируют Z Fold6, Z Fold5 и Z Flip6, а за ними следуют прошлогодние модели.

Что касается планшетов, Samsung подтвердила, что начнет внедрять One UI 7 c 7 апреля на самых мощных моделях. Galaxy Tab S9 возглавляет список поддерживаемых планшетов, за ним следует серия Tab S8 и некоторые новые модели линейки Tab A. Пользователи среднего класса не отстают, так как серия Galaxy A также получит обновления Android 15 в ближайшие месяцы. Модели Galaxy A55, A54 и A53, а также последние A35 и A34 получат обновление, что подтверждает приверженность Samsung к своим более доступным устройствам.

Samsung сообщила, что первыми станут Южная Корея и США, а Европа последует за ними. Рекомендуется включить системные уведомления, чтобы не пропустить обновление. Самые нетерпеливые смогут опробовать One UI 7 на базе Android 15 раньше других благодаря программе бета-тестирования, которая уже доступна для некоторых моделей.

Этим обновлением Samsung еще раз демонстрирует свое стремление дольше поддерживать свои телефоны в актуальном состоянии, что выгодно отличает ее от других производителей на Android. Владельцам устройств, не упомянутых в этом первом списке, придется подождать будущих анонсов, чтобы узнать, включены ли их модели в план обновлений. Samsung объявила, что в ближайшие месяцы будет расширять поддержку Android 15, добавляя новые устройства по мере распространения.