Apple может навсегда распрощаться с портом USB-C в будущих iPhone 17 Air. Компания из Купертино откажется от кабелей в пользу беспроводной зарядки. Аналитики начинают говорить о новом начале для iPhone.

После выхода iPhone 16e, нового дешевого телефона Apple, следующей остановкой для компании из Купертино станет долгожданный iPhone 17 Air. Этот телефон 17-й серии станет самым тонким в истории бренда - его толщина составит всего 5,5 миллиметра, побив собственный рекорд в 6,9 мм, установленный шестым поколением.

Apple готовит изменения не только в размерах новой модели, но и в порте для зарядки. iPhone 17 Air может стать первым телефоном из Купертино, который откажется от проводных зарядных устройств.

Компания Тима Кука разработала настолько тонкую модель, что вынуждена обходиться без некоторых аппаратных элементов. Apple подтвердила, что в нем не будет слота для SIM-карты, только динамик и камера, а также он откажется от порта USB-C.

Марк Гурман подтвердил в рассылке Power On от Bloomberg, что iPhone 17 Air станет первым шагом на пути к более тонким телефонам без порта для зарядки. По словам аналитика, это будет «новое начало для iPhone».

Новый iPhone станет не просто попыткой поднять продажи семейства - Apple всегда добивается успеха с базовыми и высококлассными версиями, но никогда не добивалась успеха со всеми четырьмя моделями в каждой серии. iPhone Air может стать тестовым телефоном без порта USB-C.

Подобной стратегии Apple придерживалась в прошлом для своих самых тонких моделей, таких как MacBook Air. Бренд Тима Кука отказался от всех несущественных портов и функций, чтобы сэкономить место.

Пока Apple не подтвердила все детали iPhone 17 Air, известно, что он будет иметь 6,6-дюймовый экран и сохранит кнопку управления камерой. Главной жертвой может стать аккумулятор, но последние слухи говорят о том, что компания может изменить дизайн компонентов экрана и внутренних схем, чтобы сэкономить место.

iPhone Air будет оснащен одной 48-мегапиксельной камерой, как и iPhone 16e. Apple оснастит его процессором A19 вместо A19 Pro из этой серии и сохранит первый чип модема C1.

iPhone 17 Air подвергся изменениям с момента появления слухов. Сначала предполагалось, что экран будет больше, но от этой идеи отказались, опасаясь, что он погнется. Отказ от порта USB-C и переход на беспроводную зарядку может оказаться сложнее, чем кажется, ЕС может заставить Apple включить порт USB так же, как они заставили перейти на USB-C.











