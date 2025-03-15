Компания Epomaker представила свою первую клавиатуру с корпусом из углеродного волокна - Carbon 60. В настоящее время клавиатура доступна на сайте производителя по цене $129,99.

Компания Epomaker представила новую модель Carbon 60, свою первую клавиатуру с корпусом из углеродного волокна. В настоящее время клавиатура доступна на сайте производителя по цене $129,99, но информации о ее наличии в Европе пока нет.

Для изготовления корпуса и верхней панели использовано углеродное волокно. Благодаря чему у клавиатуры высокая устойчивость к коррозии, окислению и износу. Кроме того, клавиатура стала значительно легче и удобнее в переноске.

Эстетика устройства отличается минимализмом и современностью. Для изготовления колпачков был использован низкопрофильный формат DSA. Это плоский дизайн с равномерной высотой, который уменьшает количество движений, необходимых для переключения с одной клавиши на другую.

Разумеется, как и вся линейка клавиатур Epomaker, она полностью настраиваемая. Печатная плата с возможностью ручной замены позволяет установить любой переключатель Cherry или Cherry-style. Однако реальным преимуществом с точки зрения кастомизации является поддержка QMK/VIA для отображения клавиш и управления освещением.

Как и большинство клавиатур Epomaker, Carbon 60 также оснащена светодиодами, направленными на юг, что позволяет устанавливать колпачки клавиш с боковой маркировкой. Наконец, что касается возможностей подключения, клавиатура может похвастаться тремя типами соединения: беспроводным, Bluetooth с возможностью подключения до трех устройств и быстрого переключения между ними, а также проводным.