Игры с искусственным интеллектом от NVIDIA ACE вот-вот выйдут на рынок, чтобы изменить игровой процесс.

Сейчас NVIDIA представляет собой огромную компанию, производящую не только GPU, но и множество инновационных технологий. После презентации в начале этого года, автономные персонажи NVIDIA ACE с искусственным интеллектом дебютируют в конце этого месяца в inZOI и NARAKA: BLADEPOINT, открывая новые игровые возможности с интеллектуальными NPC и развитыми товарищами по команде.

В симуляторе жизни inZOI игроки смогут настраивать NPC Smart Zoi, ставя перед ними жизненные цели, которые будут определять их поведение и взаимодействие с помощью искусственного интеллекта. Игра выйдет 28 марта.

В игре NARAKA: BLADEPOINT, доступной с 27 марта эксклюзивно в Китае, товарищи по команде на базе NVIDIA ACE будут помогать игрокам в бою, в поисках добычи и в победе.

Технологии NVIDIA ACE продолжают развиваться благодаря новым визуальным и аудио языковым моделям, улучшениям в лицевой анимации и передовым инструментам разработки, включая обновленные плагины ACE для Maya и Unreal Engine.

Две предстоящие игры воспользуются этими инновациями: Black Vultures: Prey of Greed будет использовать речевые и языковые модели NVIDIA ACE, а в Fate Trigger будет использована NVIDIA ACE Audio2Face-3D для реалистичной лицевой анимации.

В дебютном трейлере игры Black Vultures игрок использует установленное на шлеме боевое оборудование с искусственным интеллектом Viper, которое анализирует поле боя в режиме реального времени с помощью тактической камеры, визора и дрона игрока. Viper предоставляет стратегические рекомендации, оптимальные маршруты движения и тактические советы для повышения выживаемости.

Viper использует речевые шаблоны NVIDIA ACE, чтобы понимать голосовые команды игрока, а упрощенный речевой шаблон ACE улучшает навыки рассуждения для выполнения таких действий, как пометка врага и ответ игроку с отчетом о ситуации.