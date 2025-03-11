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Vlad_37
Универсальный ИИ Manus способен выполнять сложные задачи
Система демонстрирует расширенные возможности, позволяющие ей автономно перемещаться по Интернету, собирать данные и выполнять различные задачи - от финансового анализа до создания интерактивного контента.

Компания Manus быстро становится одним из самых многообещающих игроков на рынке искусственного интеллекта общего назначения. Этот новый ИИ-агент, разработанный при поддержке китайских инвесторов, отличается способностью автономно решать сложные задачи. Это делает его привлекательным вариантом для профессиональных пользователей и компаний, которые ищут передовые инструменты для оптимизации своей деятельности.

В настоящее время Manus доступен только по приглашениям, но уже продемонстрировал свои возможности в демонстрации, размещенной на официальном сайте, где он показал способность выполнять такие практические задачи, как создание индивидуального веб-сайта, организация детальной поездки или углубленный анализ финансовых рынков. Кроме того, система способна сравнивать страховые полисы, разрабатывать интерактивные курсы и помогать в выборе поставщиков для бизнеса.

Одна из отличительных особенностей Manus - способность в реальном времени взаимодействовать с цифровой средой и автономно перемещаться по сайтам, используя различные ресурсы для выполнения поставленных задач. Согласно бенчмарку GAIA, эталону для универсальных ИИ-помощников, Manus превосходит Deep Research от OpenAI, поскольку демонстрирует более высокую эффективность при решении сложных задач.

Растущий интерес к Manus усилился после выхода демонстрационного видео, которое за несколько часов набрало сотни тысяч просмотров. Многие пользователи запросили ранний доступ, чтобы протестировать функциональность ИИ-агента, что подтверждает высокий интерес к проекту.

Команда разработчиков Manus остается частично окутанной тайной, но источники в китайской индустрии сообщают, что ранее команда работала над Monica AI, виртуальным помощником, известным своей интеграцией с различными моделями искусственного интеллекта. Сооснователь компании Сяо Хун, выпускник Хуачжунского университета науки и технологий, имеет солидный опыт работы в этой сфере, уже запуская успешные ИИ-решения.

Появление Manus знаменует собой новый шаг в эволюции ИИ-агентов общего назначения, последствия которого могут изменить то, как профессионалы и компании используют искусственный интеллект для решения все более сложных задач. Другими словами, DeepSeek, похоже, далеко не единственный ресурс в руках китайцев, когда речь идет об искусственном интеллекте.

#искусстввенный интеллект #manus
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