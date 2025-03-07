Google Pixel 9 Pro и Gemini снова правят на Mobile World Congress.

Это уже почти традиция Mobile World Congress, которая предлагает беспрецедентное освещение всех новостей, инноваций и движений, которые мы наблюдали на самой важной выставке мобильной индустрии во всем мире.

Итак, мы также можем сообщить вам, что GSMA в очередной, тридцатый раз подряд, представила на MWC премию Global Mobile Awards and Distinctions (GLOMO), которой награждаются лучшие устройства и технологии прошлого года на этом изменчивом рынке, на котором в очередной раз царит Google со своими Pixel 9 Pro и Gemini AI.

Получить награду за лучший смартфон года на Mobile World Congress не так уж и просто, поэтому Google сама захотела похвастаться этим на своих официальных страницах и в блогах после объявления победителей в Барселоне, награды, которые все СМИ, например, наши коллеги из PhoneArena - рассматривали в течение последних нескольких часов. На самом деле, Google уже побеждала в прошлом году со своей серией Pixel 8, сменив Apple, которая, как ни странно, никогда не была на MWC, по крайней мере, физически и лично.

Два года подряд полученная награда GLOMO за лучший смартфон года должна стать хорошим свидетельством отличной работы Google над своими телефонами Pixel, которую поисковый гигант давно хотел воплотить в цифрах продаж и пользовательской базе. Неудивительно, что хорошие отзывы начинают приносить свои плоды, и Google удалось утроить продажи смартфонов, которые должны стать флагманами Android, опередив даже Samsung Galaxy.

Специалисты отметили производительность, дизайн, возможности камеры и общий пользовательский опыт Pixel 9 Pro, а также значительный прогресс Google в улучшении функций и возможностей с помощью искусственного интеллекта, в частности, голосовой помощи и ее возможностей, а также распознавания изображений и прогностических функций.



