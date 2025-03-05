Xiaomi представляет HyperOS 2 c функциям на основе искусственного интеллекта и кроссплатформенной интеграции HyperOS 2.

В прошлом году компания Xiaomi объявила о запуске HyperOS 2, последней версии своей операционной системы. Теперь эта операционная система доступна и для международной аудитории. На Mobile World Congress 2025 состоялся запуск нового Xiaomi 15, а во время презентации производитель рассказал о программе обновления, которая охватит множество устройств в течение 2025 года.

HyperOS 2 основана на трех фундаментальных технологических элементах: HyperCore, HyperConnect и HyperAI, которые призваны предложить пользователям более плавный, интуитивно понятный и индивидуальный пользовательский опыт. Заявленная цель - повысить производительность системы, оптимизировать интеграцию между различными платформами и внедрить передовые функции.

Интеграция HyperAI - один из пунктов кастомизации: это набор инструментов на основе искусственного интеллекта, который обещает упростить взаимодействие людей с устройствами производителя. А среди наиболее интересных функций - AI Writing и AI Speech Recognition, призванные упростить и ускорить выполнение повседневных задач пользователей и значительно повысить их продуктивность как на работе, так и в учебе.

С другой стороны, помощник по творчеству AI включает в себя AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky и AI Film - инструменты, которые уже опробовали во время тестирования Xiaomi 15 Ultra. В распоряжении пользователей целый ряд функций для улучшения, редактирования и создания изображений и видео. Благодаря сотрудничеству с Google, HyperOS 2 сможет воспользоваться встроенной реализацией Google Gemini в фирменных приложениях Xiaomi, таких как «Заметки», «Календарь» и «Часы», которые также будут доступны через интерфейс Gemini.

График распространения HyperOS 2 составлен таким образом, чтобы охватить широкий спектр устройств: обновления начнутся в апреле 2025 года для флагманских моделей, таких как Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T, а также для складного Xiaomi MIX Flip. Что касается более старых устройств, то Xiaomi запланировала график распространения обновления, который должен завершиться в мае 2025 года. Среди устройств, которые получат обновление на этом этапе - Xiaomi 13-й серии, некоторые модели 12-й серии и даже Mi 11 Ultra. Интересно, что Xiaomi также включила в число устройств, поддерживающих Hyper AI, Redmi Note 14 Pro+ 5G, устройство из младшей серии компании.

Ниже представлен полный список:



График выпуска HyperAI (с апреля 2025 года)

Смартфоны: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Планшет: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Уже используется в планшетах серии Xiaomi 15 и Xiaomi Pad 7.

График выхода HyperOS 2 (март 2025)

Смартфоны: Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Планшет: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Носимое устройство: Xiaomi Smart Band 9 Pro.

График выхода HyperOS 2 (май 2025)

Смартфоны: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Mi 11 Ultra, Mi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G Redmi Note 125, Redmi 12 5G, Redmi 12.

Планшеты: Xiaomi Pad 6, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE.

График выхода HyperOS 2 (июнь 2025)

Смартфоны: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro. Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14. Redmi A3 Pro, Redmi 14C.

Что касается функций HyperAI, то они уже доступны в недавно анонсированных моделях серии Xiaomi 15 и семейства Xiaomi Pad 7. С апреля 2025 года они появятся в моделях серий Xiaomi 14 и Redmi Note 14 Pro+ 5G, а также в Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.