Компания OnePlus подтвердила, что ее смартфоны и смарт-часы получат трехлетнее обновление Android, причем первое из четырех обещанных обновлений будет поставляться в комплекте с устройством.

На мобильном рынке Android два производителя предлагают самую широкую поддержку обновлений - Samsung и Google, которые обещают 7 лет обновлений для своих флагманских телефонов. За ними следуют другие бренды, такие как OnePlus, который гарантирует 4 года обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.

OnePlus подтвердила, что на самом деле это не так, поскольку ее смартфоны премиум-класса, OnePlus 13 и OnePlus 13R, получат только три новые версии Android, а четвертая будет предустановлена из коробки.

Как стало известно Droid Life, OnePlus недавно разъяснила, как работает политика обновлений для ее смартфонов и смарт-часов, и правда заключается в том, что она не так обширна, как мы думали.

OnePlus всегда утверждала, что ее флагманы, такие как недавние OnePlus 13 и OnePlus 13R, гарантируют 4 года обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности, и все СМИ предполагали, что эти телефоны получат еще 4 версии Android, начиная с 15-й, и что они будут поддерживаться до Android 19.

Но, обратившись к вышеупомянутым СМИ, ответственные лица китайского бренда пояснили, что это не совсем так и что новые OnePlus 13 получат только 3 обновления операционной системы Android, то есть Android 16, Android 17 и Android 18, так как четвертое обещанное обновление - это Android 15, которое предустанавливается на заводе на эти телефоны.

Нечто подобное происходит и со смарт-часами OnePlus, поскольку, хотя компания обещает три года обновлений операционной системы, ее самые последние смарт-часы получат только два обновления. Так, OnePlus Watch 2 вышли на рынок с WearOS 4 и будут обновлены до WearOS 5 и WearOS 6, а новые OnePlus Watch 3 вышли на рынок с WearOS 5 и получат WearOS 6 и WearOS 7, прежде чем поддержка бренда закончится.

Эта стратегия OnePlus напрямую противоречит стратегии, принятой большой G, поскольку новому Pixel 9 гарантировано 7 лет обновлений Android, начиная с заводской версии. Поэтому, поскольку Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold вышли на рынок с Android 14, все они будут обновлены до Android 15, Android 16, Android 17, Android 18, Android 19, Android 20 и Android 21.







