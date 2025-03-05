Барселона вновь стала центром технологических инноваций, открыв выставку Mobile World Congress 2025. Среди главных героев этого мероприятия была компания Realme. Компания воспользовалась возможностью и представила свой амбициозный трехлетний стратегический план и новую серию Realme 14 Pro.
Центральным пунктом стратегии Realme является цель удвоить глобальную базу пользователей в течение следующих трех лет. Амбициозная цель, но она опирается на недавние успехи компании. В 4 квартале 2024 года Realme стала одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов на таких ключевых рынках, как Италия, Испания и Мексика. Особенно впечатляющими были показатели в Европе: в 4 квартале 2024 года рост составил 32 % в годовом исчислении, что было обусловлено активным восстановлением экономики Западной Европы.
Чейз Сюй, вице-президент и директор по маркетингу Realme, подчеркнул важность этого момента для компании: «Вступая в новую эру роста, Realme стремится развивать свои продукты, основываясь на потребностях пользователей, чтобы добиться устойчивых результатов. Наш новый стратегический план нацелен не только на расширение рынка, но и на поддержку молодого поколения, превосходя ожидания глобальных пользователей в области технологий».
Стратегия Realme состоит из трех фундаментальных составляющих: планирование продуктов, развитие бренда и технологические инновации. Компания представила глобальное позиционирование трех своих флагманских линеек: серии GT, названной «Флагман производительности нового уровня с искусственным интеллектом», серии Number, характеризующейся «Производительностью и камерой нового поколения», и серии C, которая позиционируется как «Лучшие технологии для молодежи».
Ключевым элементом стратегии Realme является стремление внедрить искусственный интеллект в смартфоны. В рамках инициативы NEXT AI компания намерена в ближайшие три года выпустить 100 миллионов смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта по всему миру, сосредоточившись на создании изображений, эффективности и играх с использованием искусственного интеллекта.
На MWC 2025 также дебютировала серия Realme 14 Pro, названная «идеальным телефоном для вечеринок». В этой новой линейке смартфонов представлено несколько идей, включая первую в мире систему изменения цвета на основе температуры и тройную вспышку для улучшения качества фотографий в условиях недостаточной освещенности.
Флагманская модель Realme 14 Pro+ оснащена камерой среднего флагманского уровня: основной камерой Sony IMX896 OIS с разрешением 50 МП и перископическим телеобъективом, обеспечивающим 120-кратный зум. Устройство работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G и может похвастаться аккумулятором емкостью 6 000 мАч с функцией быстрой зарядки 80 Вт.
Компания Realme также представила революционный концепт: смартфон со сменным объективом. Прототип оснащен 1-дюймовой матрицей Sony и запатентованной системой крепления объектива, которая позволяет устанавливать объективы DSLR непосредственно на смартфон.
Компания также представила две передовые технологии ИИ для обработки изображений: AI Voice-based Retoucher, позволяющую редактировать фотографии с помощью голосовых команд, и AI Video Eraser, позволяющую удалять нежелательные объекты или людей из видео одним касанием.