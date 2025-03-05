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Vlad_37
Realme представила на MWC свою стратегию развития
Realme представила на MWC свою стратегию развития, сосредоточившись на инновациях в области искусственного интеллекта, игр и изображений. Компания хочет удвоить количество пользователей по всему миру и превысить 10 миллионов ежегодных продаж в Европе к 2028 году. Кроме того, компания представила новую серию Realme 14 Pro.

Барселона вновь стала центром технологических инноваций, открыв выставку Mobile World Congress 2025. Среди главных героев этого мероприятия была компания Realme. Компания воспользовалась возможностью и представила свой амбициозный трехлетний стратегический план и новую серию Realme 14 Pro.

Центральным пунктом стратегии Realme является цель удвоить глобальную базу пользователей в течение следующих трех лет. Амбициозная цель, но она опирается на недавние успехи компании. В 4 квартале 2024 года Realme стала одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов на таких ключевых рынках, как Италия, Испания и Мексика. Особенно впечатляющими были показатели в Европе: в 4 квартале 2024 года рост составил 32 % в годовом исчислении, что было обусловлено активным восстановлением экономики Западной Европы.

Чейз Сюй, вице-президент и директор по маркетингу Realme, подчеркнул важность этого момента для компании: «Вступая в новую эру роста, Realme стремится развивать свои продукты, основываясь на потребностях пользователей, чтобы добиться устойчивых результатов. Наш новый стратегический план нацелен не только на расширение рынка, но и на поддержку молодого поколения, превосходя ожидания глобальных пользователей в области технологий».

Стратегия Realme состоит из трех фундаментальных составляющих: планирование продуктов, развитие бренда и технологические инновации. Компания представила глобальное позиционирование трех своих флагманских линеек: серии GT, названной «Флагман производительности нового уровня с искусственным интеллектом», серии Number, характеризующейся «Производительностью и камерой нового поколения», и серии C, которая позиционируется как «Лучшие технологии для молодежи».

Ключевым элементом стратегии Realme является стремление внедрить искусственный интеллект в смартфоны. В рамках инициативы NEXT AI компания намерена в ближайшие три года выпустить 100 миллионов смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта по всему миру, сосредоточившись на создании изображений, эффективности и играх с использованием искусственного интеллекта.

На MWC 2025 также дебютировала серия Realme 14 Pro, названная «идеальным телефоном для вечеринок». В этой новой линейке смартфонов представлено несколько идей, включая первую в мире систему изменения цвета на основе температуры и тройную вспышку для улучшения качества фотографий в условиях недостаточной освещенности.

Флагманская модель Realme 14 Pro+ оснащена камерой среднего флагманского уровня: основной камерой Sony IMX896 OIS с разрешением 50 МП и перископическим телеобъективом, обеспечивающим 120-кратный зум. Устройство работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G и может похвастаться аккумулятором емкостью 6 000 мАч с функцией быстрой зарядки 80 Вт.

Компания Realme также представила революционный концепт: смартфон со сменным объективом. Прототип оснащен 1-дюймовой матрицей Sony и запатентованной системой крепления объектива, которая позволяет устанавливать объективы DSLR непосредственно на смартфон.


Компания также представила две передовые технологии ИИ для обработки изображений: AI Voice-based Retoucher, позволяющую редактировать фотографии с помощью голосовых команд, и AI Video Eraser, позволяющую удалять нежелательные объекты или людей из видео одним касанием.

#realme #realme 14 pro #mwc
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