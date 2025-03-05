Компания Samsung по-прежнему продает больше всего телевизоров, но ее преимущество над конкурентами резко сократилось. С долей 16 % Samsung теперь отстает от TCL, доля рынка которой выросла до 14 %, и Hisense (12 %).

Согласно глобальным данным за 2024 год, Samsung удерживает большую часть телевизионного рынка уже 19-й год подряд с большим отрывом от своих преследователей, среди которых первое место занимает LG. По данным Omdia, доля Samsung на рынке составляет 28,3 %, за ней следует LG с 16,1 %. Китайские TCL и Hisense имеют доли 12,4 % и 10,5 % соответственно, а Sony находится на пятом месте с 5,4 %.

Однако данные Counterpoint Research за последний квартал года показывают совсем другую картину. Samsung по-прежнему продает больше всего телевизоров, но ее преимущество над конкурентами резко сократилось. С долей 16 % Samsung теперь отстает от TCL, доля рынка которой выросла до 14 %, и Hisense (12 %). С пьедестала сошла компания LG, опустившись до 10 % рынка, а Xiaomi заняла пятое место с долей 5 %. На самом деле, по данным Counterpoint, LG уже была четвертой к 2023 году.

Это еще более очевидно, если взглянуть на сегмент телевизоров премиум-класса, где лидерство Samsung сократилось с 41 до 29 %, а доля TCL выросла с 12 до 20 %. В этом сегменте LG сдержала удар, но потеряла 7 процентных пунктов (с 26 % до 19 %) и почувствовала на себе давление Hisense, которая поднялась с 10 % до 16 % рынка. Также стоит отметить рост (с 11 до 17 %) доли других производителей ТВ.

На самом деле, при ближайшем рассмотрении, само определение «премиум» может ввести в заблуждение, поскольку оно учитывает все телевизоры с квантовыми точками. В течение 2024 года мы видели, как ЖК-панели QLED все больше проникают даже в средний и иногда нижний сегмент рынка, наверняка, по этой причине статистика говорит о росте этого сегмента рынка на 51 %.

В целом, рынок замедляется в глобальном масштабе — в последнем квартале 2024 года рост составил всего два процентных пункта.