Android Auto 13.8 уже доступна для загрузки. Обновление не только исправляет основные ошибки, но и включает улучшения.

Android Auto 13.8 получила официальный статус, новая стабильная версия платформы Android для автомобилей только что была выпущена для всех пользователей. Эта версия содержит как новые функции, так и улучшения производительности и, конечно же, решает несколько основных проблем, связанных с функционированием предыдущих версий.

В Android Auto 13.8 покончено с одной из главных проблем пользователей - исчезла ошибка Google Maps. До сих пор некоторые пользователи становились жертвами ошибки, которая полностью портила впечатления от использования навигационного приложения в Android Auto.

Происходило это весьма плачевно: окна маршрута полностью закрывали обзор маршрута. Логично, что такая ситуация препятствовала корректному использованию Google Maps. Смена версии наконец-то устранила эту ошибку, избавив пользователей от подобной ситуации.

Это не единственная ситуация, которая решается после обновления, Android Auto 13.8 также устраняет проблемы со звуком, которые появлялись в течение последних нескольких обновлений. Как проблемы, возникавшие при использовании Bluetooth, так и те, которые не были устранены.

Эти ошибки мешали пользователям отправлять мультимедийный контент на автомобиль или, в некоторых более серьезных случаях, эффективно совершать звонки. Теперь все эти проблемы устранены, а потому давайте посмотрим, как скачать Android Auto 13.8.

Эта версия стабильна, поэтому есть два варианта ее интеграции в устройство: дождаться ее появления в Google Play или установить APK-файл, если вы нетерпеливы. Файл загружается по следующей ссылке и устанавливается на устройство после активации установки приложений из неизвестных источников.

Выполнив все эти шаги, вы получите Android Auto 18.3 на свое устройство. Процесс прост, но его выполнение зависит от пользователя.