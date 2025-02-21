Февральское обновление безопасности уже появилось на Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy A53 5G в Южной Корее, а также на Galaxy A54 5G в различных регионах по всему миру.

До конца второго месяца года осталась всего неделя, а компания Samsung продолжает распространять последние февральские обновления безопасности Android на лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого, так и среднего класса. Таким образом, после распространения последнего обновления безопасности Android на Samsung Galaxy A52 5G в Европе, компания начала делать то же самое для трех других моделей семейства Galaxy A: Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A54 5G.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск февральского обновления Android 2025 на Samsung Galaxy A52s в Южной Корее с версией прошивки A528NKSS6GYB1.

Кроме того, SamMobile также подтвердил, что телефоны Samsung Galaxy A53 5G в Корее начали получать обновление с нераскрытым номером сборки.

В-третьих, несколько часов назад SamMobile опубликовал сообщение о том, что февральское обновление Android также появилось на Samsung Galaxy A54 5G в Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме с версией прошивки A546EXXXSBCYB1.

Во всех трех случаях обновление поставляется с февральским патчем безопасности 2025, который устраняет более пяти десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает стабильность и производительность этих трех телефонов среднего ценового диапазона от южнокорейского гиганта.

Из этих трех телефонов только Samsung Galaxy A52s 5G не получит обновление до One UI 7.0 с Android 15, так как этот смартфон был выпущен четыре года назад и останется с One UI 6.1 и Android 14.

Как только новое обновление станет доступно для Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A54 5G по всему миру, вы сможете применить его на своем телефоне, выполнив следующие три простых шага: зайдите в меню «Настройки», перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите кнопку «Загрузить и установить».