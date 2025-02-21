Генеральный директор Meta* предсказывает, что менее чем через десять лет мы будем использовать умные очки чаще, чем мобильные телефоны.

Технологическая индустрия пытается заменить смартфон с момента его появления на потребительском рынке. В 2012 году первыми кандидатами стали смарт-часы, обещавшие объединить функции телефона в более скромном и удобном для ношения формате. Двенадцать лет спустя смарт-часы так и остались всего лишь спортивными аксессуарами, которые дополняют, но не заменяют мобильный телефон.

Согласно сообщению на сайте X, Марк Цукерберг предсказывает, что умные очки станут следующей большой вычислительной платформой. Генеральный директор Meta* сравнивает этот переход с тем, что сейчас происходит между компьютерами и мобильными телефонами: мы все еще достаем телефоны из карманов, даже когда перед нами стоят компьютеры, просто из удобства и привычки.

Ray-Ban Stories, выпущенные два года назад, - первая серьезная попытка Meta* завоевать этот рынок. Разработанные в сотрудничестве с брендом очков, они оснащены пятимегапиксельной камерой, двумя динамиками и тремя микрофонами. На данный момент это оборудование далеко от того, чтобы заменить возможности современного мобильного телефона.

Это не единственная компания, стремящаяся свергнуть смартфон. OpenAI разрабатывает устройство с искусственным интеллектом как альтернативу мобильному телефону, а другие производители представили на CES аналогичные альтернативы, делая ставку на искусственный интеллект.

Цукерберг утверждает, что в 2030-х годах смартфон будет больше времени проводить в кармане, чем вне его. Прогноз, который, несмотря на то, что пользователи смогут лучше выполнять определенные задачи с телефона, основан на том, что удобство очков в конечном итоге будет преобладать в повседневном использовании.

Выход Apple на этот рынок со своим Vision Pro усилил гонку за доминирование в будущем персональных компьютеров. Однако заявления Цукерберга больше похожи на бизнес-стратегию, чем на объективный анализ: Meta* необходимо позиционировать себя в этом развивающемся секторе после неудач в метавселенной.

Время покажет, удастся ли «умным» очкам достичь того, что не удалось смарт-часам. Пока же нынешние технологии далеки от того, чтобы стать реальной альтернативой нашим мобильным телефонам, и путь к этому переходу представляется более сложным, чем предполагают оптимистичные прогнозы генерального директора Meta*.





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