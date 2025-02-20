Компания Microsoft разрабатывает новое собственное приложение для Windows 11, которое обещает упростить процесс переноса данных с одного компьютера на другой. Решение избавит от необходимости использовать стороннее программное обеспечение, предлагая пользователям прямой и безопасный способ переноса файлов и настроек.

Компания Microsoft наконец-то занялась решением одной из самых неприятных проблем, связанных с покупкой нового компьютера, подготовив к дебюту собственное приложение для Windows 11, предназначенное для упрощения переноса данных между старыми и новыми ПК.

Новость появилась благодаря анализу последней инсайдерской бета-версии сборки 22635.4945, в которой были обнаружены подсказки о будущей реализации этого инструмента. Приложение, которое все еще находится в разработке, будет служить для устранения зависимости от зачастую сложных и ненадежных сторонних решений для передачи личных файлов и настроек.

Хотя Microsoft еще не опубликовала никаких официальных подробностей, в сети появились некоторые предположения относительно интерфейса и функциональности приложения. Оно будет использовать OneDrive для резервного копирования данных со старого компьютера и последующего переноса их на новое устройство. Более того, процесс миграции, похоже, был задуман как можно более простым способом: пользователям нужно будет подключить оба компьютера к одной сети Wi-Fi и использовать одноразовый пароль для сопряжения устройств.

Вероятно, для обеспечения безопасной передачи данных Microsoft решила воспользоваться функцией «Поделиться поблизости», уже присутствующей в Windows. Приложение будет использовать методы, позволяющие эффективно реагировать на любые прерывания соединения, а в случае возникновения проблем во время передачи данных устройства смогут автоматически переподключаться и возобновлять процесс с того места, где он закончился.

Пользовательский интерфейс, судя по предварительным эскизам, опубликованным в Интернете, выглядит интуитивно понятным и, похоже, будет шаг за шагом направлять пользователя в процессе миграции. Очевидно, что цель Microsoft - сделать эту операцию доступной даже для менее опытных пользователей, устранив одно из самых распространенных препятствий при переходе на новый ПК. Внедрение приложения для переноса файлов и настроек станет большим шагом вперед для экосистемы Windows. До сих пор пользователям приходилось полагаться на внешние решения или зачастую трудоемкие ручные процессы для переноса своих данных, что существенно отличается от более интегрированной экосистемы, предлагаемой другими операционными системами, например, для мобильных устройств, таких как iOS и Android.

Следует отметить, что Microsoft еще не анонсировала приложение официально и не сообщала о возможной дате его выхода. В соответствии с обычным процессом разработки, инструмент, скорее всего, будет сначала доступен участникам программы Windows Insider для тестирования и доработки перед выпуском для широкой публики.