Февральское обновление Android уже поступило на телефоны Samsung Galaxy A13 4G в США и Galaxy A13 5G на европейском континенте.

Samsung обещала, что в феврале обновит свои лучшие телефоны, как высокого, так и начального уровня, последним патчем безопасности Android, и в очередной раз корейский гигант выполнил свое обещание. После распространения февральского обновления на Galaxy S24, Galaxy S21 и Galaxy A35 5G в Европе, компания начала распространять обновление на два варианта одного из своих самых дешевых смартфонов, Samsung Galaxy A13, в нескольких регионах по всему миру.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск февральского обновления Android 2025 на заблокированные оператором версии Galaxy A13 4G в США с версией прошивки A135USQSBEYA1 и на Galaxy A13 5G на европейском континенте с номером сборки A136BXXSADYB1.

Это новое обновление безопасности приносит Samsung Galaxy A13 4G и Galaxy A13 5G февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет почти 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих обновлениях безопасности, а также улучшает стабильность и производительность обеих моделей Galaxy A13.

Стоит напомнить, что Samsung Galaxy A13 4G и Galaxy A13 5G получают обновления безопасности каждые три месяца, так что это первое из четырех, которые придут на них в этом году. Также отметим, что оба телефона не имеют права на обновление до One UI 7.0 с Android 15, так как они не будут получать дальнейшие обновления Android.

Если у вас Samsung Galaxy A13 5G и вы хотите применить это новое обновление безопасности, просто выполните обычные действия: зайдите в меню «Настройки» на смартфоне, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».











