Компания Microsoft выпустила решение, исправляющее проблемы с синим экраном, возникающие на некоторых моделях ноутбуков ASUS при установке Windows 11 24H2. Обновление уже доступно через Windows Update для затронутых устройств.

Компания Microsoft выпустила обновление BIOS, которое устраняет ошибки синего экрана (BSOD), возникающие в процессе обновления Windows 11 24H2 на определенных моделях ASUS.

Проблемы возникли в октябре прошлого года, когда Microsoft пришлось ввести блокировку совместимости, чтобы предотвратить установку обновления на затронутые системы. В частности, на ноутбуках ASUS X415KA и X515KA в процессе обновления появлялись синие экраны с сообщениями об ошибках, и установка новой версии операционной системы не завершалась.

Теперь Microsoft объявила, что совместно с компанией ASUS разработала обновление BIOS, которое устраняет эти проблемы совместимости. Обновление классифицируется как критическое и доступно через канал Windows Update для затронутых устройств. В частности, чтобы перейти к обновлению до Windows 11 24H2 на ноутбуках ASUS X415KA и X515KA с версиями BIOS ниже 311, пользователям необходимо установить это обновление. Компания также уточнила, что блок совместимости будет сниматься постепенно, по мере того как все больше устройств получат и установят обновление BIOS.

Пользователям ASUS, желающим подготовить свои компьютеры к обновлению Windows 11 24H2, предлагается проверить доступность обновления через «Параметры Windows» в разделе «Обновление Windows». Важно отметить, что, хотя Microsoft сняла этот блок с вышеуказанных устройств ASUS, другие блоки совместимости все еще активны из-за несовместимости аппаратных или программных конфигураций. Поэтому рекомендуется всегда проверять наличие известных проблем, прежде чем приступать к обновлению операционной системы, чтобы избежать возможных сбоев.