Компания Microsoft выпустила обновление BIOS, которое устраняет ошибки синего экрана (BSOD), возникающие в процессе обновления Windows 11 24H2 на определенных моделях ASUS.
Проблемы возникли в октябре прошлого года, когда Microsoft пришлось ввести блокировку совместимости, чтобы предотвратить установку обновления на затронутые системы. В частности, на ноутбуках ASUS X415KA и X515KA в процессе обновления появлялись синие экраны с сообщениями об ошибках, и установка новой версии операционной системы не завершалась.
Теперь Microsoft объявила, что совместно с компанией ASUS разработала обновление BIOS, которое устраняет эти проблемы совместимости. Обновление классифицируется как критическое и доступно через канал Windows Update для затронутых устройств. В частности, чтобы перейти к обновлению до Windows 11 24H2 на ноутбуках ASUS X415KA и X515KA с версиями BIOS ниже 311, пользователям необходимо установить это обновление. Компания также уточнила, что блок совместимости будет сниматься постепенно, по мере того как все больше устройств получат и установят обновление BIOS.
Пользователям ASUS, желающим подготовить свои компьютеры к обновлению Windows 11 24H2, предлагается проверить доступность обновления через «Параметры Windows» в разделе «Обновление Windows». Важно отметить, что, хотя Microsoft сняла этот блок с вышеуказанных устройств ASUS, другие блоки совместимости все еще активны из-за несовместимости аппаратных или программных конфигураций. Поэтому рекомендуется всегда проверять наличие известных проблем, прежде чем приступать к обновлению операционной системы, чтобы избежать возможных сбоев.