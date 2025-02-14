В последней версии пользовательского интерфейса Samsung для устройств Galaxy появились расширенные функции искусственного интеллекта и усовершенствования системы безопасности. Однако некоторые функции будут доступны только для новых моделей из-за непреодолимых на первый взгляд ограничений.

Samsung недавно представила One UI 7, последнюю версию пользовательского интерфейса, предустановленную на Galaxy S25, а также предназначенную для многих старых устройств. В новой версии реализовано несколько функций на основе искусственного интеллекта, но не все они появятся и на старых устройствах.

По словам руководителя группы исследований и разработок Samsung Mobile eXperience, разработка One UI 7 заняла от двух до трех лет. Цель заключалась в том, чтобы создать интерфейс, представляющий собой значительный скачок в качестве по сравнению с предыдущими версиями, сочетающий привлекательный дизайн и самую современную функциональность.

Помимо изменений в интерфейсе, одно из самых значительных нововведений касается внедрения функций на основе искусственного интеллекта. Однако компания подтвердила, что для корректной работы некоторых из них потребуется специальное оборудование. Например, функция Now Brief, отображающая контекстную информацию в зависимости от времени суток, требует наличия продвинутого NPU (нейронного процессора) для эффективной обработки данных.

С другой стороны, такие функции, как Circle to Search, будут поддерживаться и более старыми устройствами, поскольку они в основном полагаются на обработку данных, которая происходит удаленно через облако. Samsung работает над тем, чтобы привнести как можно больше функций искусственного интеллекта в ранние модели, но, похоже, неизбежно, что некоторые из них навсегда останутся эксклюзивными для устройств высокого класса, таких как серия Galaxy S25, оснащенная Snapdragon 8 Elite. В основном это касается функций, которые в любом случае требуют локальных вычислительных мощностей.

Во время интервью на официальном новостном ресурсе Samsung Indonesia компания рассказала о решениях безопасности, встроенных в OneUI 7, которые также используют методы обработки данных как на устройстве, так и в облаке, позволяя пользователям выбирать желаемый уровень конфиденциальности. Кроме того, компания рассказала, как она сотрудничала с Google, чтобы обеспечить бесперебойную работу приложений обеих компаний на новой платформе. Это потребовало совместной разработки API и SDK - длительного и сложного процесса, но необходимого для достижения лучшей интеграции между аппаратным и программным обеспечением. В перспективе Samsung видит дальнейшее развитие мультимодальных возможностей ИИ, то есть способных обрабатывать различные типы ввода, такие как голос, текст и видео, с целью сделать взаимодействие между пользователем и устройством все более естественным.