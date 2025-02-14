Самое популярное в мире приложение для обмена сообщениями готовится представить новую систему онлайн-переводов, основанную на модели искусственного интеллекта, которая обещает устранить языковые барьеры в глобальных беседах, сохранив при этом конфиденциальность пользователей.

В последней бета-версии WhatsApp для Android, 2.25.4.5, ожидается появление функции, которая может легко устранить языковые барьеры при общении с помощью приложения. Популярный клиент для обмена сообщениями собирается внедрить систему автоматического определения языка в сообщениях, призванную упростить и улучшить перевод внутри платформы без использования сторонних сервисов.







Новая функция, находящаяся в стадии разработки, призвана избавить пользователей от необходимости вручную указывать исходный язык для каждого перевода. Система сможет автоматически определять язык, используемый в сообщениях, как в отдельных чатах, так и в группах, делая процесс перевода более плавным и интуитивно понятным. Функция перевода еще не представлена в стабильном клиенте, но уже была замечена недавно и, как ожидается, появится в одной из следующих версий WhatsApp.

Ключевым аспектом этой новой функции является забота о конфиденциальности пользователей: WhatsApp разработал систему таким образом, что все операции по определению языка и переводу происходят локально на устройстве пользователя. Благодаря такому подходу конфиденциальные данные не отправляются на внешние серверы, что позволяет сохранить сквозное шифрование и конфиденциальность общения. Чтобы включить эту функцию, пользователям придется загрузить специальный языковой пакет размером около 25 МБ, который будет содержать не только информацию, необходимую для перевода, но и модель автоматического определения языка.

После установки пользователи смогут наслаждаться мгновенными переводами без необходимости активного подключения к интернету, поскольку весь процесс происходит в автономном режиме. Пользователи смогут управлять загруженными языковыми пакетами через настройки хранилища WhatsApp, а также удалять их, если они больше не нужны, и загружать заново в будущем. Влияние этой функции будет особенно значительным в многоязычных групповых чатах: в таких ситуациях, когда языковое разнообразие может стать проблемой для нормального общения, автоматическое определение языка должно позволить преодолеть барьеры, обеспечивая понимание и активное участие в общении всех участников, независимо от их родного языка.

В настоящее время WhatsApp совершенствует точность системы определения языка перед официальным релизом, который, к сожалению, еще не известен.