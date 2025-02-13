Последнее накопительное обновление Windows 11 приносит с собой улучшения пользовательского интерфейса, новые функции производительности и важные исправления безопасности. Среди новых функций - автоматическое восстановление вкладок проводника и интеграция Windows Studio Effects в панель задач.

Компания Microsoft выпустила свой традиционный «Вторник патчей» за февраль 2025 года, представив серию обновлений для Windows 11. Пользователи версий 24H2 и 23H2 теперь могут воспользоваться новыми функциями, улучшениями пользовательского интерфейса и, самое главное, исправлениями безопасности, которые необходимы для уверенного использования компьютера.

Среди основных моментов - появление функции, позволяющей пользователям возобновлять редактирование файлов в OneDrive, созданных на мобильных устройствах, прямо с рабочего стола. Особое внимание в этом обновлении уделено панели задач Windows 11: предварительный просмотр приложений был улучшен как визуально, так и с помощью анимации, обеспечивая более отзывчивое взаимодействие при наведении курсора на значки. Кроме того, для устройств, оснащенных нейронным процессором (NPU), на панель задач добавлен специальный значок Windows Studio Effects, обеспечивающий быстрый доступ.

File Explorer (проводник), один из самых используемых инструментов в Windows, получил несколько обновлений, направленных на улучшение работы пользователей. Одной из самых популярных новых функций является возможность автоматического восстановления всех ранее открытых вкладок в каждом окне File Explorer при перезагрузке системы. Эта функция, активируемая с помощью опции «Восстановить ранее открытые окна папок», обещает значительно упростить рабочий процесс для пользователей, работающих с несколькими файлами и папками одновременно.

Кроме того, в контекстное меню левой панели File Explorer добавлена опция «Новая папка», благодаря которой создание новых папок на накопителях становится более быстрым и интуитивно понятным. Microsoft также исправила некоторые давние проблемы, такие как нежелательное обновление свойств даты и времени скопированных файлов и неспособность обновить значки при смене темы. Для пользователей, работающих с китайскими иероглифами, обновление представляет Simsun-ExtG, новый шрифт, включающий знаменитый иероглиф лапши Biangbiang.

Microsoft исправила проблему перенасыщения в некоторых играх при использовании автоматической функции HDR, улучшив тем самым общее визуальное восприятие. Кроме того, была исправлена ошибка, вызывавшая замедление выключения системы при подключении контроллера. Обратите внимание, что, как обычно, некоторые из новых функций были реализованы «поэтапно» и поэтому не будут доступны всем пользователям сразу после установки обновления.

Что касается безопасности, то Patch Tuesday устраняет 55 уязвимостей, из которых четыре были нулевого дня, а две активно использовались в атаках. К наиболее критическим исправлениям относятся CVE-2025-21391, уязвимость, связанная с получением более высоких привилегий в хранилище Windows, и CVE-2025-21418, позволявшая угрожающим субъектам получать системные привилегии. Microsoft также исправила CVE-2025-21194, уязвимость в гипервизоре, позволявшую обойти UEFI и скомпрометировать защищенное ядро, и CVE-2025-21377, которая раскрывала хэши NTLM пользователя Windows.

Обновление также устраняет проблемы с аудиоустройствами USB, особенно с теми, которые используют аудиодрайверы ЦАП на базе USB 1.0, устраняя прерывания при воспроизведении звука. Для пользователей USB-камер была исправлена ошибка, из-за которой устройство не распознавало включенную камеру; эта проблема появилась после обновления безопасности от января 2025 года. В области подключения были исправлены проблемы, связанные с сетями Wi-Fi, в частности ошибка, из-за которой диалоговое окно Windows Security зависало при доступе к определенным сетям. Это обновление также улучшает работу с ключами доступа, устраняя минутный тайм-аут при использовании ключа на телефоне.

Пользователи Windows 11 могут установить эти обновления через Windows Update или загрузив их вручную из каталога обновлений Microsoft. Учитывая важность включенных исправлений безопасности, пользователям настоятельно рекомендуется как можно скорее установить обновления, чтобы защитить свои системы от известных уязвимостей.