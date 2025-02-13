Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft выпустила февральское обновление для Windows 11
Последнее накопительное обновление Windows 11 приносит с собой улучшения пользовательского интерфейса, новые функции производительности и важные исправления безопасности. Среди новых функций - автоматическое восстановление вкладок проводника и интеграция Windows Studio Effects в панель задач.

Компания Microsoft выпустила свой традиционный «Вторник патчей» за февраль 2025 года, представив серию обновлений для Windows 11. Пользователи версий 24H2 и 23H2 теперь могут воспользоваться новыми функциями, улучшениями пользовательского интерфейса и, самое главное, исправлениями безопасности, которые необходимы для уверенного использования компьютера.

Среди основных моментов - появление функции, позволяющей пользователям возобновлять редактирование файлов в OneDrive, созданных на мобильных устройствах, прямо с рабочего стола. Особое внимание в этом обновлении уделено панели задач Windows 11: предварительный просмотр приложений был улучшен как визуально, так и с помощью анимации, обеспечивая более отзывчивое взаимодействие при наведении курсора на значки. Кроме того, для устройств, оснащенных нейронным процессором (NPU), на панель задач добавлен специальный значок Windows Studio Effects, обеспечивающий быстрый доступ.

File Explorer (проводник), один из самых используемых инструментов в Windows, получил несколько обновлений, направленных на улучшение работы пользователей. Одной из самых популярных новых функций является возможность автоматического восстановления всех ранее открытых вкладок в каждом окне File Explorer при перезагрузке системы. Эта функция, активируемая с помощью опции «Восстановить ранее открытые окна папок», обещает значительно упростить рабочий процесс для пользователей, работающих с несколькими файлами и папками одновременно.

Кроме того, в контекстное меню левой панели File Explorer добавлена опция «Новая папка», благодаря которой создание новых папок на накопителях становится более быстрым и интуитивно понятным. Microsoft также исправила некоторые давние проблемы, такие как нежелательное обновление свойств даты и времени скопированных файлов и неспособность обновить значки при смене темы. Для пользователей, работающих с китайскими иероглифами, обновление представляет Simsun-ExtG, новый шрифт, включающий знаменитый иероглиф лапши Biangbiang.

Microsoft исправила проблему перенасыщения в некоторых играх при использовании автоматической функции HDR, улучшив тем самым общее визуальное восприятие. Кроме того, была исправлена ошибка, вызывавшая замедление выключения системы при подключении контроллера. Обратите внимание, что, как обычно, некоторые из новых функций были реализованы «поэтапно» и поэтому не будут доступны всем пользователям сразу после установки обновления.

Что касается безопасности, то Patch Tuesday устраняет 55 уязвимостей, из которых четыре были нулевого дня, а две активно использовались в атаках. К наиболее критическим исправлениям относятся CVE-2025-21391, уязвимость, связанная с получением более высоких привилегий в хранилище Windows, и CVE-2025-21418, позволявшая угрожающим субъектам получать системные привилегии. Microsoft также исправила CVE-2025-21194, уязвимость в гипервизоре, позволявшую обойти UEFI и скомпрометировать защищенное ядро, и CVE-2025-21377, которая раскрывала хэши NTLM пользователя Windows.

Обновление также устраняет проблемы с аудиоустройствами USB, особенно с теми, которые используют аудиодрайверы ЦАП на базе USB 1.0, устраняя прерывания при воспроизведении звука. Для пользователей USB-камер была исправлена ошибка, из-за которой устройство не распознавало включенную камеру; эта проблема появилась после обновления безопасности от января 2025 года. В области подключения были исправлены проблемы, связанные с сетями Wi-Fi, в частности ошибка, из-за которой диалоговое окно Windows Security зависало при доступе к определенным сетям. Это обновление также улучшает работу с ключами доступа, устраняя минутный тайм-аут при использовании ключа на телефоне.

Пользователи Windows 11 могут установить эти обновления через Windows Update или загрузив их вручную из каталога обновлений Microsoft. Учитывая важность включенных исправлений безопасности, пользователям настоятельно рекомендуется как можно скорее установить обновления, чтобы защитить свои системы от известных уязвимостей.

#microsoft #windows 11 #обновление
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
20
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
3
Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
1
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
1
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
6
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
4
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
В Москве, рядом со станцией метро «Шелепиха», возможно, появится небоскреб нестандартной формы
2
SAPPHIRE опубликовала тизер видеокарты серии Radeon RX 9070 в исполнении PURE
3
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
1
В Civilization 7 добавят атомный век, пиратов и другие цивилизации
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
9

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
10
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
40
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
5

Сейчас обсуждают

Blackengine
03:34
Верно говоришь, у меня в зале с одной стороны панорамное окно, с другой - шкаф во всю стену. В спину телек не повесишь, а с другой стороны дверь по середине, по факту в зал влезает только телек 48".
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Зубков Макляйн
03:26
круто. там помидоры золото
На Камчатке открылся первый современный тепличный комплекс
Николай Чиповский
03:18
Мëр в основном
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
Blackengine
03:11
Очень зря, сам работал учителем, и смотреть каждый раз в эти пустые глаза "Не знаю кем хочу быть, не знаю что буду сдавать, да и не хочу"... Так теперь вобще до 11 класса эти пустые глаза будут, никак...
Госдума одобрила сокращение обязательных экзаменов для девятиклассников
salexa
03:03
Какая тебе скоту еще нацистская Украина на нашей земле? Не будет ничего, вы уже трупы, копайте себе могилки пока есть ещё время... ххха
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
salexa
03:02
упоротый ублюдок
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
Александр Терешко
02:48
Имею 4060. И не включаю RTX. Не вывозит карта даже с включенным DLSS. Исключение снижать разрешение, включать upscaling и DLSS в режим производительности. Но картинка становится хуже. Автор не ведись ...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
sboxx
02:47
8К актуально только для очень больших диагоналей. Для 4К вижу пиксели на 70-80 дюймах, и то - это если стоять недалеко. Я смотрел фото на 8К, вот тут разница видна очень хорошо, но телевизоры берут то...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
sboxx
02:40
Думал, на торрентах уже весной, а они только снимать начинают ((((
Уолтон Гоггинс: второй сезон «Фоллаут» превзойдет по масштабности первый
aleximus777
02:21
Боюсь, что как раз и будет 2 метра... Надо бы эту простейшую формулу нагуглить, куда можно подставлять размер пикселя и вычислять максимальное до него расстояние, на котором его способен различить обы...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем