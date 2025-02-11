Samsung собирается обновить всю линейку своих смартфонов Galaxy до конца первого квартала 2025 года.

Samsung Galaxy S25, а вместе с ними, спустя несколько месяцев ожидания, ставшего уже привычным для индустрии, появился One UI 7 со всеми своими AI-инновациями, чтобы изменить дизайн смартфонов Galaxy, которые уже давно просят хорошего обновления.

Именно на базе Android 15 пользователи и поклонники Samsung наконец-то смогут насладиться новым интерфейсом, ориентированным на ИИ и его функциональность, что приблизит нас к новой эре «ИИ-телефонов», которую южнокорейская компания прогнозировала еще в 2024 году.

Как мы уже упоминали ранее, Samsung несколько задержалась с разработкой новой, седьмой версии One UI. Однако, похоже, что, как и Google, который спешит представить Android 16, Samsung тоже стремится к скорейшему обновлению своего программного обеспечения. Сеульский гигант планирует выпустить все свои смартфоны с новой прошивкой в первом квартале 2025 года, включая все модели высокого и среднего ценового диапазона.

Несмотря на то, что мы уже неоднократно публиковали эту информацию, которая была на слуху в последние недели, теперь мы можем обновить список смартфонов, которые получат право на One UI 7. Это произошло благодаря сотрудникам Android Police, которые, объявив даты, воспользовались возможностью сделать обзор всех семейств телефонов Samsung, которые обновятся до One UI 7 и Android 15 еще до конца марта.

Все телефоны Samsung Galaxy, которые будут обновлены до One UI 7:

Серия Samsung Galaxy S

Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra (уже обновлены, 7 лет обновлений)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE (7 лет обновлений)

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra и S23 FE (4 года обновлений)

Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra (конец поддержки с One UI 8)

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra и S21 FE (окончание поддержки с One UI 7)

Серия Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 (7 лет обновлений)

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 (4 года обновлений)

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 (4 года обновлений)

Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 (окончание поддержки с One UI 7)

Серия Samsung Galaxy A

Galaxy A05s

Galaxy A06

Galaxy A14

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A73

Galaxy M14

Galaxy M34

Galaxy M35

Galaxy M54

Galaxy M55

Серия Samsung Galaxy F

Galaxy F14

Galaxy F54

Galaxy F55

Как вы уже поняли, это длинный список смартфонов всех типов, так что, похоже, следующие несколько недель будут очень насыщенными с точки зрения выпуска обновлений Samsung. Мы будем следить за этим и публиковать соответствующие новости.