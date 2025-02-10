Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Производитель чехлов Spigen раскрыл дизайн ожидаемого iPhone SE 4
Одним из главных сюрпризов может стать появление кнопки действия на новой модели Apple.

Все указывает на скорый запуск iPhone SE 4. Настолько скорый, что он может быть выпущен уже на этой неделе вместе с Powerbeats Pro 2, о котором мы уже знаем все благодаря утечке информации. И именно благодаря еще одной утечке, на этот раз случайной, стал известен возможный финальный дизайн первого iPhone, который Apple выпустит в 2025 году.

Дизайн iPhone SE 4 всегда был немного загадочным, так как в последние недели слухи о нем были противоречивыми: одни говорили, что он будет напоминать дизайн iPhone 14 с вырезом, другие утверждали, что он будет похож на iPhone 16 с динамическим островом. И в итоге, похоже, это будет первый вариант.

Бренд аксессуаров для iPhone Spigen случайно поделился несколькими фотографиями, на которых изображен чехол для грядущего iPhone SE, но на снимках также видно, как будет выглядеть его дизайн: похожий на iPhone 14, с вырезом, одинарной камерой и еще несколькими сюрпризами. Это уже не первый случай, когда появляется информация о будущих iPhone: в прошлом мы видели такие детали, как кнопка действия или управление камерой.

На случайно попавших в сеть изображениях мы видим прозрачный чехол для iPhone SE четвертого поколения, а также можем рассмотреть его дизайн. Дизайн, который не станет сюрпризом, потому что он будет похож на iPhone 14, о котором ходили слухи, с вырезом, размером 6,1 дюйма и одной камерой. Но будет и место для сюрприза.

Если эти изображения окажутся реальными, а все указывает на то, что они реальны, iPhone SE 4 станет самой дешевой моделью, в которой вместо кнопки отключения звука будет установлена кнопка действия. Кнопка, которая появилась в iPhone 15 Pro, а через год перешла на все iPhone 16. Эта кнопка позволяет выполнять такие действия, как включение фонарика, перевод iPhone в беззвучный режим, управление режимами фокусировки или любые действия, доступные в "Центре управления", среди прочих.

Из других подробностей можно узнать, что устройство будет иметь 6,1-дюймовый экран, вырез для Face ID и один объектив камеры с разрешением 48 мегапикселей. Как и iPhone 14, устройство будет иметь алюминиевую конструкцию, что сделает его легким и компактным. Разумеется, порт USB-C будет расположен снизу. Кроме того, он будет оснащен собственным модемом Apple для подключения к сети 5G.

Наконец, устройство будет оснащено процессором A17 Pro или A18, а также 8 ГБ оперативной памяти для работы функций Apple Intelligence, которые появятся в апреле текущего года. Кроме того, эти функции будут доступны на многих языках, что делает его отличной моделью начального уровня, которая будет стоить около 500 евро с учетом всего вышеперечисленного.

#apple #iphone se 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
19
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
29
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
1
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
1
Цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam взлетели до 10 тыс. рублей
3
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее RTX 4090 в Passmark
4
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
1
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
PUBG: Blindspot выходит 20 февраля
2
Новая версия Flyby11 больше не блокируется Microsoft
+
Noise представила беспроводные наушники Master Buds с технологией Sound by Bose
+
Новый автономный китайский квадрокоптер SUPER может облетать препятствия на скорости 72 км/ч
1
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
Появление DeepSeek R1 предоставило для небольших и средний стартапов возможности заработка
+
В Грозном появится новый мост через Сунжу
+
Обнаруженное квантовое состояние в графене может изменить подход к вычислениям
+

Популярные статьи

Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
126
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
74
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
50
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
3
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
2
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
+
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Ярик Лазуренко
13:47
Ну да в принципе 1070 с cuda ядрами, вот и показывает что типо рт есть, но на самом деле нет его нихрена, а с красными тем более с мобильным чипом, но суть не в этом, дрова в амд нормальные, я не знаю...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
zik3ak
13:41
Ну... было ожидаемо, что возможны проблемы. Но кабель плавится С ДВУХ сторон.. эт прям 100/10. Хочу сделать ремарку относительно "кастомных кабелей" - нефиг использовать то, что не сделал сам производ...
Сторонние кабели 12V-2x6 могут плавиться при использовании с GeForce RTX 5090
Ohotnik 2142
13:35
Ну прям такое. Был у меня пк с 10105F на борту, и это была боль во всём - Xeon 1240v2 в рабочем пк по ощущениям лагал меньше, пусть и системы были разные координально. Тут два пути - либо он дофига д...
Двухъядерный Intel 310 с HT на базе Raptor Lake Refresh по производительности равен Core i3-10100
FallAlex
13:34
Очень смешно.
Bloomberg: экономика РФ выросла благодаря главе ЦБ Набиуллиной
Алексей Зима
13:32
"видеокарты ASUS просто не попадали в ремонт" ? - у меня валяется две одинаковые асусины, которые я не смог продать даже как б/у в течение гарантии 3 года - они просто не желают запускаться на других ...
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
4pokalin
13:31
У своего хозяина спроси который это сказал.
Нетаньяху: Соблюдение прекращения огня в секторе Газа требует от Израиля применения силы
Александр Пурвин
13:28
ну да и инфляция за 3 года выросла на70%
Bloomberg: экономика РФ выросла благодаря главе ЦБ Набиуллиной
Ваха Чеченский
13:28
Никого не напоминает?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Принц Госплана
13:26
Ахаха. Теперь для каждого нового поколения видеокарт от нвидии оказывается нужно новый БП покупать) цирк продолжается
Подержанные HDD Seagate, продающиеся как новые, могут быть связаны с китайскими криптофермами
Waramagedon
13:20
То, что ты школу не закончил и лакаешь пиво в курятнике, это не проблема страны, это твоя личная боль. Вообще такие тексты пишут иноагенты. Думаю ссылка на твои посты может заинтересовать органы.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем