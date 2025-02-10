Одним из главных сюрпризов может стать появление кнопки действия на новой модели Apple.

Все указывает на скорый запуск iPhone SE 4. Настолько скорый, что он может быть выпущен уже на этой неделе вместе с Powerbeats Pro 2, о котором мы уже знаем все благодаря утечке информации. И именно благодаря еще одной утечке, на этот раз случайной, стал известен возможный финальный дизайн первого iPhone, который Apple выпустит в 2025 году.

Дизайн iPhone SE 4 всегда был немного загадочным, так как в последние недели слухи о нем были противоречивыми: одни говорили, что он будет напоминать дизайн iPhone 14 с вырезом, другие утверждали, что он будет похож на iPhone 16 с динамическим островом. И в итоге, похоже, это будет первый вариант.

Бренд аксессуаров для iPhone Spigen случайно поделился несколькими фотографиями, на которых изображен чехол для грядущего iPhone SE, но на снимках также видно, как будет выглядеть его дизайн: похожий на iPhone 14, с вырезом, одинарной камерой и еще несколькими сюрпризами. Это уже не первый случай, когда появляется информация о будущих iPhone: в прошлом мы видели такие детали, как кнопка действия или управление камерой.

На случайно попавших в сеть изображениях мы видим прозрачный чехол для iPhone SE четвертого поколения, а также можем рассмотреть его дизайн. Дизайн, который не станет сюрпризом, потому что он будет похож на iPhone 14, о котором ходили слухи, с вырезом, размером 6,1 дюйма и одной камерой. Но будет и место для сюрприза.

Если эти изображения окажутся реальными, а все указывает на то, что они реальны, iPhone SE 4 станет самой дешевой моделью, в которой вместо кнопки отключения звука будет установлена кнопка действия. Кнопка, которая появилась в iPhone 15 Pro, а через год перешла на все iPhone 16. Эта кнопка позволяет выполнять такие действия, как включение фонарика, перевод iPhone в беззвучный режим, управление режимами фокусировки или любые действия, доступные в "Центре управления", среди прочих.

Из других подробностей можно узнать, что устройство будет иметь 6,1-дюймовый экран, вырез для Face ID и один объектив камеры с разрешением 48 мегапикселей. Как и iPhone 14, устройство будет иметь алюминиевую конструкцию, что сделает его легким и компактным. Разумеется, порт USB-C будет расположен снизу. Кроме того, он будет оснащен собственным модемом Apple для подключения к сети 5G.

Наконец, устройство будет оснащено процессором A17 Pro или A18, а также 8 ГБ оперативной памяти для работы функций Apple Intelligence, которые появятся в апреле текущего года. Кроме того, эти функции будут доступны на многих языках, что делает его отличной моделью начального уровня, которая будет стоить около 500 евро с учетом всего вышеперечисленного.